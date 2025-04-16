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18:47, 16 апреля 2025

Начато расследование попытки поджога дома имама в Ростове-на-Дону

Мухаммед Бикмаев. Фото страница Мухаммеда Бикмаева вКонтакте vk.com

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики начали поиски участников попытки поджога дома председателя ДУМ Ростовской области Мухаммеда Бикмаева.

В связи с попыткой поджога частного дома председателя Центрального духовного управления мусульман Ростовской области имама-ахунда Мухаммеда Бикмаева возбуждено дело по ст.30 ч.2 ст.167 УК РФ (Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества), сообщает сегодня со ссылкой на пресс-службу управления МВД "Интерфакс".

Попытка поджога была совершена вечером 15 апреля, "в результате никто не пострадал", сообщила сегодня пресс-служба губернатора.
"Случившееся минувшей ночью - это провокация и покушение на мир в нашей дружной многоконфессиональной донской семье", - приводятся слова врио губернатора Юрия Слюсаря в публикации на сайте правительства области.

По информации анонимного телеграм-канала Mash, инцидент произошел вечером 15 апреля на улице Туркестанской, там "кто-то бросил бутылку с зажигательной смесью в окно дома, который находится в 190 метрах от мечети".

"Поджигатель ждал, когда имам Мухаммед Бикмаев вернётся домой и уснет. Возгорание быстро потушили. Имам рассказал нам, что чувствует себя нормально", - говорится в публикации телеграм-канала.

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Автор: "Кавказский узел"

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