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10:57, 18 апреля 2025

Задержаны подозреваемые в попытке поджога дома имама Бикмаева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали двух человек, которые подозреваются в попытке поджечь дом председателя ДУМ Ростовской области Мухаммеда Бикмаева. Сам имам отказался счесть инцидент покушением.

Как писал "Кавказский узел", вечером 15 апреля была совершена попытка поджога частного дома на улице Туркестанской, в котором живет председатель Центрального духовного управления мусульман Ростовской области, имам-ахунд Мухаммед Бикмаев.

В связи с инцидентом полиция возбудила дело по статье 30, части 2 статьи 167 УК РФ (Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества), которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Силовики задержали двух подозреваемых в попытке поджога частного дома на улице Туркестанской, сообщило областно управление МВД. В задержании участвовали сотрудники Центра по противодействию экстремизму "во взаимодействии с коллегами из управления ФСБ".

"Оба задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности, мужчина в возрасте 32-х лет за совершение кражи имущества, его 24-летний подельник за сбыт и хранение наркотиков, а также кражу", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Была попытка внести раскол, разобщить общество

Мухаммед Бикмаев заявил изданию 161.ru, что не считает инцидент покушением на себя. «Всё нормально, слава богу. Была попытка внести раскол, разобщить общество. Но, слава богу, ничего не получилось. Правоохранительные органы среагировали, занимаются этим вопросом», - сказал он. От дальнейших комментариев Бикмаев отказался, сообщило 16 апреля издание.

Напомним, в декабре 2024 года Мухаммед Бикмаев сообщил "Кавказскому узлу", что у мусульман Ростовской области нет "проблем как таковых". "Нет нехватки мечетей или молельных домов. Наша мечеть сейчас расширяется, завершили каркас, это  с запасом покроет потребности лет на пять-шесть. Община тоже расширяется", - сказал он тогда.

Мухаммед Бикмаев в июне 2024 года участвовал в переговорах с заключенными, захватившими заложников в ростовском СИЗО. Он пытался уговорить их отпустить заложников, но получил отказ. После этого силовики начали штурм изолятора. Подробнее о тех событиях можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Захват заложников в ростовском СИЗО".

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Автор: "Кавказский узел"

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