Миннац Дагестана отверг связь муфтията с задержаниями в Хасавюрте

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Проверки документов в Хасавюрте связаны с поиском подозреваемых в преступлении, а девушки в никабах, видео с задержанием которых распространилось в соцсетях, не имели при себе документов, пояснил Миннац Дагестана. Ведомство отвергло причастность муфтията Дагестана к действиям силовиков.

Как писал "Кавказский узел", силовики останавливают в Хасавюрте женщин в никабах, требуя предъявить документы, сообщили дагестанские Telegram-каналы. По другой версии, в Хасавюрте ведется розыск преступника, который может скрываться под никабом.

В Дагестане введен временный запрет на ношение никабов, он действует до нового богословского заключения, заявил 3 июля 2024 года муфтият республики. Заявления представителей исламского духовенства по вопросу фетвы о никабе вызвали дискуссию о наличии в Дагестане "радикальных" мечетей и, напротив, лояльных муфтияту. Возникли споры и о том, является ли исполнение запрета обязательным или он носит рекомендательный характер. В справке "Кавказского узла” "Фетва о запрете никаба – закон или рекомендация" собраны мнения экспертов о том, будет ли исполняться запрет муфтията Дагестана.

Министерство по национальной политике и делам религий Дагестана подтвердило, что Хасавюрте проводятся рейды.

"Со вчерашнего дня в Хасавюрте проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на поиск лиц, подозреваемых в совершении преступления. Информация о том, что задерживают исключительно девушек, носящих никаб, не соответствует действительности. Девушки в распространяемых в социальных сетях видео задержаны правоохранительными органами с целью выяснения их личности, так как не имели при себе документов. Все действия проводятся в рамках действующего законодательства. Ситуация находится под контролем, и правоохранительные органы работают для обеспечения безопасности всех граждан", - заявило министерство.

Вместе с тем ведомство прокомментировало распространяющееся в соцсетях голосовое сообщения, где неизвестный человек утверждает, будто рейды полицейских в Хасавюрте проводятся по указанию муфтия.

"Ни Муфтий, ни Муфтият Дагестана не имеют отношения ни к подобным действиям, ни к решениям силовых структур. Подобные вбросы — это попытка посеять недоверие между верующими и религиозными институтами, отвлечь от реальных проблем и внести раскол в наше общество", - указано в сообщении, опубликованном сегодня в Telegram-канале ведомства.

Официальной информации на сайте МВД Дагестана и в Telegram- каналах ведомства и главы пресс-службы МВД Дагестана к 17.28 мск не опубликовано.

Как писал "Кавказский узел", ранее МВД Дагестана проводило розыск преступника, возможно, скрывающегося под никабом. 9 августа 2024 года МВД Дагестана распространило информацию, что уроженец Чечни Али Демильханов (также упоминался МВД Дагестана как Али Демельханов) ранил двоих полицейских. Ведомство отметило, что мужчина передвигается в никабе. Позже МВД Дагестана опровергло информацию о нападении, заявив, что речь шла о происшествии 2017 года, а информацию с перемещением разыскиваемого в никабе назвало актуальной. Сообщение МВД Дагестана о розыске террориста, который скрывает свою личность, используя никаб, является продолжением тренда, заданного федеральным центром на борьбу против религиозной одежды, отметили 11 августа опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты. Информация о том, что напавший на силовиков Демильханов для конспирации надевает никаб, выглядит сомнительно на фоне развернувшейся кампании против религиозной одежды, отметили пользователи соцсети.

Никаб может быть хорошей маскировкой для преступников с учетом того, что нет систем, позволяющих выяснить, кто находится под ним, указал полковник МВД в отставке Амир Колов. Никаб ранее использовался как способ маскировки, в том числе в ходе чеченских кампаний, но современные системы позволяют установить, кто скрывается под ним, возразил президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

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