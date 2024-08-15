Представители силовых структур поспорили о никабе как способе маскировки

15 августа 2024, 22:03

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Никаб может быть хорошей маскировкой для преступников с учетом того, что нет систем, позволяющих выяснить, кто находится под ним, указал полковник МВД в отставке Амир Колов. Никаб ранее использовался как способ маскировки, в том числе в ходе чеченских кампаний, но современные системы позволяют установить, кто скрывается под ним, возразил президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

Как писал "Кавказский узел", 9 августа МВД Дагестана распространило информацию, что уроженец Чечни Али Демильханов (также упоминался МВЖ Дагестана как Али Демельханов) ранил двоих полицейских. Ведомство отметило, что мужчина передвигается в никабе. Позже МВД Дагестана опровергло информацию о нападении, заявив, что речь шла о происшествии 2017 года, а информацию с перемещением разыскиваемого в никабе назвало актуальной. Сообщение МВД Дагестана о розыске террориста, который скрывает свою личность, используя никаб, является продолжением тренда, заданного федеральным центром на борьбу против религиозной одежды, отметили 11 августа опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты. Информация о том, что напавший на силовиков Демильханов для конспирации надевает никаб, выглядит сомнительно на фоне развернувшейся кампании против религиозной одежды, отметили пользователи соцсети.

В Дагестане введен временный запрет на ношение никабов, он действует до нового богословского заключения, заявил 3 июля муфтият республики. Заявления представителей исламского духовенства по вопросу фетвы о никабе вызвали дискуссию о наличии в Дагестане "радикальных" мечетей и, напротив, лояльных муфтияту. Возникли споры и о том, является ли исполнение запрета обязательным или он носит рекомендательный характер. В справке "Кавказского узла” "Фетва о запрете никаба – закон или рекомендация" собраны мнения экспертов о том, будет ли исполняться запрет муфтията Дагестана.

Опрошенные "Кавказским узлом" бывшие силовики оценили возможность использования террористами никаба для маскировки.



Полковник МВД в отставке Амир Колов отметил, что кроме сообщения о передвижении в никабе находящегося в розыске Али Демильханова, ему не доводилось слышать, чтобы террористы использовали никаб для маскировки. Он также счел, что, возможно, такие случаи будут повторяться и в будущем, поскольку никаб может быть хорошей маскировкой для преступников. "Насколько я знаю, систем, позволяющих выявлять, кто скрывается под никабом, нет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".



Противоположную точку зрения высказал президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. По его словам, он неоднократно слышал о случаях применения никаба для маскировки – и во время войны в Афганистане, и во время чеченских войн. "Никаб сильно затрудняет опознание. Однако современные технологии все же позволяют распознать, кто его носит", - подчеркнул С.Гончаров.



Напомним, 23 июня, в День Святой Троицы, который является одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православный храм. В результате погибло не менее 22 человек, 46 получили ранения.

После атак боевиков в Дагестане, в республиках Северного Кавказа был поднят вопрос о запрете ношения религиозной одежды. Кто выступил против хиджабов и никабов, как в стране ранее предпринимались попытки введения запрета на ношение религиозной одежды в школах и вузах – читайте в справке "Кавказского узла" "Главное о новой попытке запретить хиджабы в России".

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