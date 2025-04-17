Трое полицейских осуждены в Дагестане по делу о вымогательстве

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Суд назначил сроки трем сотрудникам полиции из Хасавюртовского района, признав их виновным в превышении полномочий, незаконном лишении свободы и мошенничестве.

Дело троих силовиков, которые к настоящему времени уже уволены из правоохранительных органов, рассматривал Хасавюртовский районный суд.

Как установил суд, сотрудники полиции из мобильного взвода районного ОМВД 15 апреля 2024 года остановили на окраине села Покровское Хасавюртовского района машину с тремя местными жителями. Применив к ним физическую силу, полицейские требовали сознаться в незаконном обороте наркотиков и заявили, что против них будет возбуждено уголовное дело. После этого силовики предложили избежать доставления в отдел полиции и уголовного преследования, заплатив 50 тысяч рублей. Запуганные сельчане согласились и передали правоохранителям требуемую сумму, следует из сообщения в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Дагестана.

Обвиняемые были признаны виновными по трем статьям УК России: о превышении должностных полномочий, мошенничестве и незаконном лишении свободы (часть 3 статьи 286, часть 3 статьи 159 и часть 2 статьи 127). Только одна из этих статей, - о превышении должностных полномочий, - предусматривает как минимум три года лишения свободы. Тем не менее, суд назначил троим обвиняемым значительно более мягкое наказание: по одному году и пять месяцев колонии общего режима со штрафом в размере 70 тысяч рублей с каждого. Кроме того, им запрещено занимать должности в правоохранительных органах в течение двух лет после освобождения.

В публикации пресс-службы судов не уточняется, что послужило основанием для столь мягкого приговора. Сам приговор пока не вступил в законную силу. Комментариями обвиняемых и потерпевших относительно решения суда и перспектив обжалования “Кавказский узел” пока не располагает.

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