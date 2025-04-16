RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
04:35, 16 апреля 2025

Обжалован приговор Джалалу Арутюняну

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Защита бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Джалала Арутюняна, осужденного по делу о служебной халатности, обжаловала приговор.

Как писал "Кавказский узел", суд Сюникской области Армении в январе признал бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Джалала Арутюняна виновным в служебной халатности. Он приговорен к пяти годам и шести месяцам тюрьмы.

Бывший командующий Армией обороны Нагорного Карабаха Джалал Арутюнян в сентябре 2022 года был обвинен в двух эпизодах халатного отношения к воинским обязанностям. В ноябре 2023 года суд оправдал его по одному из эпизодов - о событиях 7 октября 2020 года, когда в ходе 44-дневной войны карабахские войска понесли серьезные потери в живой силе и технике. Второй эпизод обвинения Арутюняна касался событий 11-12 октября 2020 года, когда Арутюнян перепутал приближающуюся группировку противника с карабахскими военными, благодаря чему противнику удалось атаковать с тыла командный пункт. 

Адвокаты бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Джалала Арутюняна обжаловали приговор, пишет 15 апреля News.am.

На прошедшей пресс-конференции адвокаты сообщили, что подали в апелляционный суд три жалобы. По словам защитника Андраника Мнацаканяна, суд не учел мнение приглашенного военного эксперта, при этом сам не назначил военно-научную экспертизу. По мнению эксперта, действия Арутюняна не играли бы существенной роли, если бы группировка противника была своевременно выявлена и обезврежена.

Адвокат Эдгар Айвазян отметил, что Арутюнян был тяжело ранен и до сих пор лечится, следовательно, он не может отбывать наказание в виде лишения свободы.

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Рубен Варданян во время заседания суда 1 апреля. Фото агентства "Азертадж" azertag.az/ru/xeber/na_sude_nad_rubenom_vardanyanom_poterpevshie_dali_pokazaniya_i_otvetili_na_voprosy-3481859
02:46, 16 апреля 2025
Потерпевшие потребовали сурового наказания для Рубена Варданяна
Флаги ОБСЕ. Фото: Report https://report.az/ru/karabakh/rf-nachala-konsul-tacii-s-partnerami-minskoj-gruppy-obse-po-karabahu/
17:39, 15 апреля 2025
Пашинян озвучил условия по требованию Баку о роспуске МГ ОБСЕ
07:50, 15 апреля 2025
Свидетель по делу бывших карабахских руководителей рассказал о поставках оружия
05:35, 15 апреля 2025
Самвел Варданян оштрафован за оскорбление политика
Митинг карабахских беженцев в Ереване, 29 марта 2025 года. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".
21:47, 14 апреля 2025
Карабахские активисты пожаловались на разжигание ненависти к беженцам в Армении
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
16:08, 19 марта 2025
Ветер с Апшерона
4
Турция наш брат родной, но Эрдоган не прав. Или?
Фото
12:42, 12 марта 2025
Ветер с Апшерона
Показания свидетелей-армян обеспечили Варданяну пожизненное
Фото
00:38, 11 марта 2025
Нагорные повороты. Карабах
3
Кармир Берд - Красная Крепость, IX–VIII вв. до н. э.
Все блоги
Справочник
На месте происшествия в первую минуту после взрыва. Бостон, 15 мая 2013 г. Фото Aaron "tango" Tang from cambridge, ma, usa, http://commons.wikimedia.org/ Теракт в Бостоне: кавказский след

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Рамзан Кадыров. Скриншот видеозаписи https://t.me/RKadyrov_95/5636 Как Кадыров ужесточил коллективную ответственность в Чечне

Блогеры
Фото
09:59, 5 апреля 2025
Ветер с Апшерона
1
Военный суд в Баку открывает возможность обвинений против Армении и РФ
Фото
16:08, 19 марта 2025
Ветер с Апшерона
4
Турция наш брат родной, но Эрдоган не прав. Или?
Фото
15:13, 18 марта 2025
Ветер с Апшерона
Обвиняемые обвиняют Ереван
Фото
12:42, 12 марта 2025
Ветер с Апшерона
Показания свидетелей-армян обеспечили Варданяну пожизненное
Фото
00:38, 11 марта 2025
Нагорные повороты. Карабах
3
Кармир Берд - Красная Крепость, IX–VIII вв. до н. э.
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Флаги ОБСЕ. Фото: Report https://report.az/ru/karabakh/rf-nachala-konsul-tacii-s-partnerami-minskoj-gruppy-obse-po-karabahu/
15 апреля 2025, 17:39
Пашинян озвучил условия по требованию Баку о роспуске МГ ОБСЕ

Мехман Алиев. Фото: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR7Bs6knqhimK6-072hIV1rpX6RDnL6fGtrLw&s
15 апреля 2025, 14:06
Суд в Баку приговорил оппозиционера Мехмана Алиева к 5 годам заключения 

На месте нападения. 14 апреля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/serdalo_ingushetii/56438
15 апреля 2025, 13:43
Задержаны подозреваемые в убийстве сына бывшего главы Экажево

Тамерлан Марзоев. Фото: MSK1.ru https://msk1.ru/text/criminal/2023/11/02/72874997
15 апреля 2025, 11:45
Силовик ушел на СВО после начала расследования избиения Тамерлана Марзоева

Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Показать больше