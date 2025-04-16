Обжалован приговор Джалалу Арутюняну

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Защита бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Джалала Арутюняна, осужденного по делу о служебной халатности, обжаловала приговор.

Как писал "Кавказский узел", суд Сюникской области Армении в январе признал бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Джалала Арутюняна виновным в служебной халатности. Он приговорен к пяти годам и шести месяцам тюрьмы.

Бывший командующий Армией обороны Нагорного Карабаха Джалал Арутюнян в сентябре 2022 года был обвинен в двух эпизодах халатного отношения к воинским обязанностям. В ноябре 2023 года суд оправдал его по одному из эпизодов - о событиях 7 октября 2020 года, когда в ходе 44-дневной войны карабахские войска понесли серьезные потери в живой силе и технике. Второй эпизод обвинения Арутюняна касался событий 11-12 октября 2020 года, когда Арутюнян перепутал приближающуюся группировку противника с карабахскими военными, благодаря чему противнику удалось атаковать с тыла командный пункт.

Адвокаты бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Джалала Арутюняна обжаловали приговор, пишет 15 апреля News.am.

На прошедшей пресс-конференции адвокаты сообщили, что подали в апелляционный суд три жалобы. По словам защитника Андраника Мнацаканяна, суд не учел мнение приглашенного военного эксперта, при этом сам не назначил военно-научную экспертизу. По мнению эксперта, действия Арутюняна не играли бы существенной роли, если бы группировка противника была своевременно выявлена и обезврежена.

Адвокат Эдгар Айвазян отметил, что Арутюнян был тяжело ранен и до сих пор лечится, следовательно, он не может отбывать наказание в виде лишения свободы.

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