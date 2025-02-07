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20:38, 7 февраля 2025

Джалал Арутюнян приговорен к 5,5 годам тюрьмы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший министр обороны Нагорного Карабаха Джалал Арутюнян приговорен к пяти годам и шести месяцам тюрьмы по делу о служебной халатности. 

Как писал "Кавказский узел", суд Сюникской области Армении в январе признал бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Джалала Арутюняна виновным в служебной халатности. Прокурор попросил суд назначить ему шесть лет лишения свободы, защита сочла требование прокурора слишком строгим.

Бывший командующий Армией обороны Нагорного Карабаха Джалал Арутюнян в сентябре 2022 года был обвинен в двух эпизодах халатного отношения к воинским обязанностям. В ноябре 2023 года суд оправдал его по одному из эпизодов - о событиях 7 октября 2020 года, когда в ходе 44-дневной войны карабахские войска понесли серьезные потери в живой силе и технике. Второй эпизод обвинения Арутюняна касался событий 11-12 октября 2020 года, когда Арутюнян перепутал приближающуюся группировку противника с карабахскими военными, благодаря чему противнику удалось атаковать с тыла командный пункт. 

Горисский суд первой инстанции общей юрисдикции приговорил Джалала Арутюняна к пяти годам и шести месяцам тюрьмы. Суд признал генерал-лейтенанта виновным в халатном отношении к военной службе во время войны, сообщил адвокат Андраник Мнацаканян корреспонденту "Кавказского узла". 

Мнацаканян также отметил, что Джалал Арутюнян, который получил тяжелое ранение в ходе боевых действий, не признает своей вины. Приговор судьи, по его словам, будет обжалован.

После вступления решения в законную силу генерал-лейтенант будет отправлен в тюрьму. Потерпевшая сторона представила ходатайство об изменении меры пресечения Арутюняну на арест, однако суд отклонил ходатайство и оставил в силе прежнюю меру пресечения - в настоящее время ему запрещено покидать Армению, а также приостановлено исполнение его обязанностей в министерстве обороны.

Адвокат добавил, что ни защита, ни сам Джалал Арутюнян не присутствовали на сегодняшнем судебном заседании.

Представитель интересов потерпевшей стороны Липарит Симонян в комментарии журналистам отметил, что они ожидали более строгого приговора. Решение о дальнейших действиях по обжалованию приговора юристы намерены принять после обсуждения с потерпевшими. 

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Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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