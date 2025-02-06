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23:08, 6 февраля 2025

Прокурор запросил шесть лет тюрьмы для Джалала Арутюняна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокурор попросил суд назначить шесть лет лишения свободы бывшему министру обороны Нагорного Карабаха Джалалу Арутюняну по делу о служебной халатности. Защита сочла требование прокурора слишком строгим.

Как писал "Кавказский узел", суд Сюникской области Армении в январе признал бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Джалала Арутюняна виновным в служебной халатности. Определение наказания для Арутюняна стало, согласно новому Уголовно-процессуальному кодексу Армении, предметом дополнительных судебных слушаний.

Бывший командующий Армией обороны Нагорного Карабаха Джалал Арутюнян в сентябре 2022 года был обвинен в двух эпизодах халатного отношения к воинским обязанностям. В ноябре 2023 года суд оправдал его по одному из эпизодов - о событиях 7 октября 2020 года, когда в ходе 44-дневной войны карабахские войска понесли серьезные потери в живой силе и технике. Второй эпизод обвинения Арутюняна касался событий 11-12 октября 2020 года, когда Арутюнян перепутал приближающуюся группировку противника с карабахскими военными, благодаря чему противнику удалось атаковать с тыла командный пункт. 

Шесть лет заключения - это слишком строгое наказание, заявил журналистам на брифинге адвокат Андраник Мнацаканян. "В случае вступления его в силу защита обжалует его", - анонсировал адвокат.

При этом статья о служебной халатности во время войны (часть 3 статьи 550 Уголовного кодекса Армении), по которой признан виновным Арутюнян, предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Суд Сюникской области планирует вынести решение по делу Джалала Арутюняна 7 февраля.

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