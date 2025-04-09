Движение по Военно-Грузинской дороге закрыто из-за непогоды

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В связи с ухудшением погодных условий движение через пункт пропуска КПП "Верхний Ларс" запрещено для всех видов транспорта.

Как писал "Кавказский узел", движение через пункт пропуска "Верхний Ларс", которое было закрыто с 20 марта из-за сильного снега, было разрешено для всех машин в обоих направлениях с 11.20 мск 25 марта.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

"Запрещено движение на участке г. Владикавказ - н.л. Ларс в направлении на выезд из России в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии", - говорится сегодня в официальном телеграм-канале Федеральной таможенной службы.

По данным ведомства, пункт пропуска возобновит работу после нормализации погодных условий.

Движение запрещено с 4.00 мск и до особого распоряжения, уточняет МЧС Северной Осетии в своем телеграм-канале.

По данным на 10.40 мск, на пункте пропуска "Верхний Ларс" разрешения на выезд в Грузию ожидают водители и пассажиры 2003 машин, проезд закрыт, говорится на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.

Напомним, что сутками ранее, к 8.40 мск в электронной очереди на выезд из России в Грузию через КПП "Верхний Ларс" было зарегистрировано 2027 автомобилей.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.