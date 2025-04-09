RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:44, 9 апреля 2025

Движение по Военно-Грузинской дороге закрыто из-за непогоды

МАПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией. Фото из официального телеграм-канала Федеральной таможенной службы https://t.me/customs_rf/7725

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В связи с ухудшением погодных условий движение через пункт пропуска КПП "Верхний Ларс" запрещено для всех видов транспорта.

Как писал "Кавказский узел", движение через пункт пропуска "Верхний Ларс", которое было закрыто с 20 марта из-за сильного снега, было разрешено для всех машин в обоих направлениях с 11.20 мск 25 марта.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

"Запрещено движение на участке г. Владикавказ - н.л. Ларс в направлении на выезд из России в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии", - говорится сегодня в официальном телеграм-канале Федеральной таможенной службы.

По данным ведомства, пункт пропуска возобновит работу после нормализации погодных условий.

Движение запрещено с 4.00 мск и до особого распоряжения, уточняет МЧС Северной Осетии в своем телеграм-канале.

По данным на 10.40 мск, на пункте пропуска "Верхний Ларс" разрешения на выезд в Грузию ожидают водители и пассажиры 2003 машин, проезд закрыт, говорится на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.

Напомним, что сутками ранее, к 8.40 мск в электронной очереди на выезд из России в Грузию через КПП "Верхний Ларс" было зарегистрировано 2027 автомобилей.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN

. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
07:43, 9 апреля 2025
67 беспилотников сбиты над Краснодарским краем за ночь
07:15, 9 апреля 2025
Меняйло заявил об атаке дронов в Моздокском районе
06:58, 9 апреля 2025
Жители многоэтажки эвакуированы в Аксае после падения БПЛА
03:35, 9 апреля 2025
Слюсарь сообщил о массированной атаке беспилотников на Ростовскую область
22:47, 8 апреля 2025
Военный из Карачаево-Черкесии убит на Украине
19:11, 8 апреля 2025
Двое полицейских из Астраханской области заподозрены в избиении задержанного
Все события дня
Новости
Беспилотник, застрявший в бельевых веревках одного из домов в Аксае Ростовской области. Скриншот из поста телеграм-канала "Краснодар ЧП Краснодар Кубань и юг России" https://t.me/chpyug/4693
09:47, 9 апреля 2025
Более сотни беспилотников перехвачены над южными регионами
Самолет во время полета. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
08:23, 9 апреля 2025
Аэропорты Волгограда, Владикавказа и Грозного возобновили штатную работу
07:15, 9 апреля 2025
Меняйло заявил об атаке дронов в Моздокском районе
02:25, 9 апреля 2025
Работа трех аэропортов юга России временно ограничена
Очередь грузовиков на Военно-Грузинской дороге. Фото: https://region15.ru/bolee-780-gruzovikov-skopilos-v-ocheredi-na-vyezd-iz-rossii-v-storonu-gruzii/
08:47, 8 апреля 2025
На "Верхнем Ларсе" сократилась очередь из автомобилей
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
21:15, 20 марта 2025
Блогерка. Северный Кавказ
2
дали умереть от инсульта - родственники погибшего требуют наказания для полицейских
Фото
21:51, 13 марта 2025
Блогерка. Северный Кавказ
-2
"банкротство граждан"
Фото
21:46, 9 марта 2025
Блогерка. Северный Кавказ
34
привет из Африки
Все блоги
Справочник
Участники акции в память о жертвах разгона мирного митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 года. Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili Разгон митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 года

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Блогеры
Фото
21:43, 6 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
для чего нужен общественный совет по обрезке деревьев?
Фото
21:16, 2 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
2
Будет ли эфтаназия для собак эффективным решением проблемы
Фото
22:28, 24 марта 2025
Блогерка. Северный Кавказ
бюджетников просят голосовать против собак
Фото
17:10, 23 марта 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
в Осетии спорят о памятнике Гайто Газданову
Фото
21:15, 20 марта 2025
Блогерка. Северный Кавказ
2
дали умереть от инсульта - родственники погибшего требуют наказания для полицейских
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Рамзан Кадыров на совещании 8 апреля. Кадр видео пресс-службы Кадырова https://t.me/RKadyrov_95/5636
08 апреля 2025, 23:24
Кадыров объявил украинцем организатора нападения в Ачхой-Мартане

Никита Журавель. Фото: Следственный комитет РФ
08 апреля 2025, 18:11
Приговор Журавелю по делу о госизмене оставлен без изменений

Гаджимурад Мусаев. Фото: https://kazbekovskiy.ru/
08 апреля 2025, 15:02
Мусаев избран главой Казбековского района на фоне демарша Исакова 

Полиция задерживает участников акции. Тбилиси, 7 апреля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life/38706
08 апреля 2025, 14:19
Задержанные участники протестов в Тбилиси пожаловались на действия силовиков

Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Выдворить туркменских студентов призвали пользователи соцсетей #shorts
Выдворить туркменских студентов призвали пользователи соцсетей #shorts
Спортсмен из Краснодара извинился за оскорбление силовиков #shorts #извинения #Краснодар
Спортсмен из Краснодара извинился за оскорбление силовиков #shorts #извинения #Краснодар
Показать больше