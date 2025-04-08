На "Верхнем Ларсе" сократилась очередь из автомобилей

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В Северной Осетии на пункте пропуска "Верхний Ларс" разрешения на выезд в Грузию ждут водители и пассажиры двух тысяч транспортных средств.

Как писал "Кавказский узел", сутками ранее, к 08.40 мск 7 апреля, в электронной очереди на выезд из России в Грузию через КПП "Верхний Ларс" было зарегистрировано более 2600 автомобилей.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Сегодня, по данным на 08.40 мск, на пункте пропуска "Верхний Ларс" разрешения на выезд в Грузию ожидают 2027 машин, 150 из которых находятся в "зеленой зоне", говорится на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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