Военно-грузинская дорога открыта без ограничений

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Пункт пропуска "Верхний Ларс" открыт для всех машин.

Как писал "Кавказский узел", с 20 марта движение всех видов транспорта на Военно-Грузинской дороге было запрещено из-за сильного снега. 24 марта были сняты ограничения на проезд легковых автомобилей и автобусов. На сегодня в очереди на выезд из Северной Осетии скопилось почти четыре тысячи машин.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" разрешено для всех машин в обоих направлениях с 11.20 мск, сообщило управление МЧС Северной Осетии на своем сайте.

"В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс", - говорится в сообщении.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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