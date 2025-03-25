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12:55, 25 марта 2025

Военно-грузинская дорога открыта без ограничений

Военно-Грузинская дорога. Фото: https://15.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4728856

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пункт пропуска "Верхний Ларс" открыт для всех машин.

Как писал "Кавказский узел", с 20 марта движение всех видов транспорта на Военно-Грузинской дороге было запрещено из-за сильного снега. 24 марта были сняты ограничения на проезд легковых автомобилей и автобусов. На сегодня в очереди на выезд из Северной Осетии скопилось почти четыре тысячи машин.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" разрешено для всех машин в обоих направлениях с 11.20 мск, сообщило управление МЧС Северной Осетии на своем сайте.

"В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс", - говорится в сообщении.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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Автор: "Кавказский узел"

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Очередь на Верхнем Ларсе. Фото: YouTube-канал Michael the Trucker https://ru.wikipedia.org/
04:53, 24 марта 2025
Разрешен проезд легковых автомобилей и автобусов по Военно-Грузинской дороге
Пункт пропуска "Верхний Ларс". Фото: "Новости Грузии". https://www.newsgeorgia.ge/doroga-cherez-verhnij-lars-segodnja-otk/
10:37, 20 марта 2025
Проезд через пункт пропуска "Верхний Ларс" закрыт
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