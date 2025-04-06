Боец со Ставрополья убит в военной операции

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Артем Арутюнов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми не менее 661 бойца из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 4 апреля официально сообщалось не менее чем о 660 убитых бойцах со Ставрополья, которые участвовали в военной операции на Украине.

Уроженец станицы Марьинской Артем Арутюнов убит в военной операции, сообщила сегодня администрация Кировского муниципального округа в своем Telegram-канале. Подробности об убитом в сообщении не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 661 бойца из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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