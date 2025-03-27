В деле о попытке отравления летчиков в Армавире суд назначил новую экспертизу алкоголя

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Южный окружной военный суд назначил повторную экспертизу алкоголя, который использовался при попытке отравить выпускников Армавирского военного авиационного училища.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Мелитополя Егор Семенов обвинен в теракте и госизмене, ему грозит до пожизненного лишения свободы. 13 января он признался в суде, что пытался совершить массовое отравление выпускников Армавирского авиационного училища по заданию Службы безопасности Украины. В ходе прений в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону гособвинитель попросил приговорить Егора Семенова к пожизненному лишению свободы.

О назначении повторной экспертизы 26 марта сообщил "Коммерсант". По данным издания, дата нового заседания будет назначена после того, как эксперты передадут в суд заключение.

Ранее Южный окружной военный суд объявил о завершении судебного следствия и перешел к прениям, в ходе которых обвинение предложило назначить Егору Семенову пожизненный срок. Однако защита в прениях выступать не стала, попросив вернуть дело на стадию судебного следствия. После возобновления судебного следствия возник вопрос о назначении повторной экспертизы.

Заседания военного суда по делу о попытке отравления летчиков проходят в закрытом режиме, причина и цель назначения повторной экспертизы алкоголя не называются.

Напомним, по версии следствия, осенью 2023 года Семенов добавил медицинский препарат в бутылки со спиртным и в торт, которые с помощью курьера отправил в ресторан, где проходил банкет в честь 20-летия одного из выпусков Армавирского авиаучилища. В зале было 77 человек, курьер объяснил им, что подарок отправил один из выпускников. Участники банкета разрезали торт, но пробовать его не стали из-за сильного запаха лекарства.

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