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08:02, 27 марта 2025

В деле о попытке отравления летчиков в Армавире суд назначил новую экспертизу алкоголя

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Южный окружной военный суд назначил повторную экспертизу алкоголя, который использовался при попытке отравить выпускников Армавирского военного авиационного училища.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Мелитополя Егор Семенов обвинен в теракте и госизмене, ему грозит до пожизненного лишения свободы. 13 января он признался в суде, что пытался совершить массовое отравление выпускников Армавирского авиационного училища по заданию Службы безопасности Украины. В ходе прений в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону гособвинитель попросил приговорить Егора Семенова к пожизненному лишению свободы.

О назначении повторной экспертизы 26 марта сообщил "Коммерсант". По данным издания, дата нового заседания будет назначена после того, как эксперты передадут в суд заключение.

Ранее Южный окружной военный суд объявил о завершении судебного следствия и перешел к прениям, в ходе которых обвинение предложило назначить Егору Семенову пожизненный срок. Однако защита в прениях выступать не стала, попросив вернуть дело на стадию судебного следствия. После возобновления судебного следствия возник вопрос о назначении повторной экспертизы.

Заседания военного суда по делу о попытке отравления летчиков проходят в закрытом режиме, причина и цель назначения повторной экспертизы алкоголя не называются.

Напомним, по версии следствия, осенью 2023 года Семенов добавил медицинский препарат в бутылки со спиртным и в торт, которые с помощью курьера отправил в ресторан, где проходил банкет в честь 20-летия одного из выпусков Армавирского авиаучилища. В зале было 77 человек, курьер объяснил им, что подарок отправил один из выпускников. Участники банкета разрезали торт, но пробовать его не стали из-за сильного запаха лекарства.

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Автор: "Кавказский узел"

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