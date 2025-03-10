Прокурор потребовал пожизненного заключения для Егора Семенова

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Гособвинитель потребовал приговорить к пожизненному лишению свободы Егора Семенова, обвиняемого в попытке отравить летчиков в Армавире.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Мелитополя Егор Семенов обвинен в теракте и госизмене, ему грозит до пожизненного лишения свободы. 13 января он признался в суде, что пытался совершить массовое отравление выпускников Армавирского авиационного училища по заданию Службы безопасности Украины.

В ходе прений в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону гособвинитель попросил приговорить Егора Семенова к пожизненному лишению свободы, сообщила пресс-служба суда.

"Сегодня выступил прокурор и запросил пожизненное лишение свободы", - цитирует сегодня сообщение суда "Интерфакс".

Напомним, по версии следствия, осенью 2023 года Семенов добавил медицинский препарат в бутылки со спиртным и в торт, которые с помощью курьера отправил в ресторан, где проходил банкет в честь 20-летия одного из выпусков Армавирского авиаучилища. В зале было 77 человек, курьер объяснил им, что подарок отправил один из выпускников. Участники банкета разрезали торт, но пробовать его не стали из-за сильного запаха лекарства.

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