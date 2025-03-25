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23:10, 25 марта 2025

Участники акции в Ереване обвинили мэрию в экоциде в связи с вырубками деревьев

Участники акции у здания мэрии Еревана. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Еревана уничтожают вязы, сажая вместо них деревья, не адаптированные для местного климата, заявила муниципальный депутат Кристина Варданян. Химическая обработка не помогает оздоровить вязы, утверждает представитель мэрии Еревана Армен Бегоян. Вырубка деревьев стала новым способом распила бюджета, заявили участники акции протеста.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2024 года около 200 жителей Еревана вышли на акцию протеста против уничтожения здоровых деревьев на столичных улицах. Мэр Еревана пообещал приостановить вырубку деревьев до результатов экспертизы.

Улица Туманяна после вырубки деревьев. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла".Уничтожение деревьев на улице Туманяна в Ереване продолжилось с 20 марта, заявили активисты, собравшиеся сегодня у ереванской мэрии с требованием прекратить вырубку. В акции участвовало более 50 человек, передал с места событий корреспондент "Кавказского узла".

Участники акции обвинили столичные власти в экоциде. По их мнению, вместо того чтобы лечить деревья, мэрия пошла по легкому пути. При этом они полагают, что массовая вырубка деревьев несет и коррупционные риски.

Жительница центра Еревана Ашхен Смбатян возмущена политикой массовой вырубки деревьев. "Летом нам нечем будет дышать. Где будем прятаться от жары?" - задалась она вопросом.

Смбатян отметила, что ее окна выходят и на улицу, и во двор. "Со стороны двора еще есть деревья, но вот со стороны улицы в летнюю жару квартира будет кипеть", – заявила она "Кавказскому узлу".

Вырубка деревьев – не локальная проблема, она затрагивает не только жителей центра столицы, считает активист Микаел Маргарян, родившийся и выросший в центре Еревана. "Этот вирус захватил всю Армению. Деревья уже вырубают в Дилижане под предлогом прокладки брусчатки", – заявил он "Кавказскому узлу".

Улица Туманяна после вырубки деревьев. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла".Активист полагает, что вырубка деревьев стала новым способом хищений из бюджета. "Рубят во всех административных районах Еревана, под предлогом благоустройства рубят красивые высокие деревья. Тогда почему не спросили жителей Еревана, согласны ли они, что новые деревья сделают столицу краше? Власти решили, что должна быть сакура, а почему сакура, – чтобы реальную цену закупки невозможно было определить. И это не что иное, как коррупция, кто-то серьезно заработает на замене деревьев", – подчеркнул Маргарян.

Член Совета старейшин Еревана от фракции "Национальный прогресс" Кристина Варданян отметила, что недопустимо рубить все деревья по всей улице.

"Нет понятия "старое дерево", там были деревья разного возраста, и это было видно по их стволам. Чтобы рубить деревья, должны быть исследования, заключения экспертизы. Вяз – живучее дерево. Единственная проблема в том, что за 30 лет эти деревья подверглись заражению. В 2019 года стартовала программа массового лечения деревьев. Без лечения санитарная вырубка действительно была бы необходимостью, но даже в этом случае не вырубают деревья по всей улице. 70% деревьев сохраняют, а 30% вырубают, и вместо них в шахматном порядке высаживают другие сорта деревьев, следующая вырубка - через пять лет, когда новые деревья окрепнут и подрастут. Это делается, чтобы не лишить город экологической защиты", – заявила она "Кавказскому узлу".

Решение мэрии о вырубке всех деревьев ломает экологический каркас столицы, на восстановление которого уйдут десятилетия, добавила муниципальный депутат.

"Вид дерева, который сегодня мэрия решила посадить, всегда сажали в Ереване, но только в скверах и парках, потому что эти деревья не для озеленения улиц. Их максимальная высота составляет шесть метров, но вопрос не только в высоте. В санитарном плане вяз – поглотитель пыли. При выборе вида дерева нужно учитывать две функции – санитарно-гигиенические и декоративно-эстетические. Поэтому ученые для Еревана выбрали вязы", – пояснила Варданян.

Она согласна с мнением активистов, что с 2023 года столичные власти осуществляют экоцид, который скажется на качестве жизни и здоровье ереванцев.

"В прошлом году в мэрию представили десятки заключений, в том числе европейских специалистов, на этот счет, однако столичные власти проигнорировали их. Французские специалисты, в частности, призвали не повторять их ошибок. Власти заявляют, что город станет живописней, но нам нужен не живописный город, а здоровый", – подчеркнула она.

Депутат добавила, что приживаются в основном деревья-аборигены, тогда как с другими сортами есть проблема. "В условиях глобального изменения климата деревья не приживаются, но мы уничтожаем местные сорта, а вместо них сажаем деревья, родина которых Ленкорань или Крым, но не Ереван. Если зимой неделю простоят морозы в -25℃, потеряем все то, что посадили", - утверждает Варданян.

Улица Туманяна после вырубки деревьев. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла".Директор ГНКО "Озеленение и охрана окружающей среды" мэрии Еревана Армен Бегоян утверждает, что власти заменили больные вязы, утратившие жизнеспособность. По его словам, в прошлом году власти уже заменили 60% деревьев на улице Туманяна, а в этом году работа будет завершена полностью.

"Вязы состарились и были больными, они давно нуждались в замене. Срок их жизни – 50 лет, и это время прошло. Когда-то надо было заменить эти деревья. Вместо вязов решено сажать багрянники или церсис, который выносливы к засухе", – заявил он "Кавказскому узлу".

Представитель мэрии отметил, что 31 вяз пока сохранится на улице Туманяна – эти деревья не прогнили и не представляют опасности. "Они хоть и больны, но после химических работ станет понятно, можно их сохранить или придется заменять в ближайшие год-два", – сказал Бегоян.

Он утверждает, что в 2024 году активисты не представили мэрии никаких заключений экспертов. "После встречи с мэром была отведена неделя для предоставления документов, но нам так и не представили каких-либо обоснований. И так как деревья уже зазеленели, решено было приостановить вырубку и продолжить уже в этом году", - пояснил директор организации.

В соответствии с градостроительными нормами в Ереване запрещается вырубка ценных пород деревьев – платана и дуба, добавил Бегоян. "Мэрия проводит политику озеленения. В скверах, в парках высаживаются новые деревья. В этом году запланирована замена деревьев на четырех столичных улицах – Туманяна, Мелик Адамяна, если успеем, Амиряна и начало Алабяна. Под вырубку только вязы", – сказал он.

Бегоян заверил, что химическая обработка не помогает оздоровить вязы. "Их иммунитет снижен. Единственный вариант – выкорчевывание. Оставить, пока дерево само сгниет, невозможно. Такое бывает только в лесу, но не в столице", – заключил глава ГНКО.

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Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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