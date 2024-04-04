Протест горожан заставил мэрию Еревана остановить вырубки деревьев

04 апреля 2024, 04:58

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Около 200 жителей Еревана вышли на акцию протеста против уничтожения здоровых деревьев на столичных улицах. Мэр Еревана пообещал приостановить вырубку деревьев до результатов экспертизы.

Коммунальные службы в Ереване вырубают наравне с больными деревьями здоровые, заявили активисты, пришедшие на акцию протеста к столичной мэрии 3 апреля. Участники акции, требовавшие независимой экспертизы состояния деревьев в городе, держали плакаты "Мы и наши деревья", "Зеленый Ереван", "Save trees", скандируя "Зеленый Ереван!" и "Экспертиза!", передал корреспондент "Кавказского узла".

К акции протеста, по словам ее участников, присоединились около 200 человек. Активисты выразили недоверие экспертной группе, которая решает судьбу зеленых насаждений при обсуждениях в муниципалитете. Мэрия принимает решение о вырубках со ссылкой на мнение Общинной некоммерческой организации "Озеленение и защита окружающей среды", тогда как их компетенция вызывает сомнения, заявила член фракции "Национальный прогресс" в Совете старейшин Еревана, кандидат медицинских наук Кристина Варданян.

По словам Варданян, необходимо создать природоохранный совет при мэрии и привлечь международно признанных экспертов. "Не могут 13 человек, из которых восемь - в подчинении мэрии, принимать решение за весь город, тогда как у нас в стране функционируют Институт ботаники, Научный центр зоологии и гидроэкологии, Национальный институт здравоохранения. Никто из них не был привлечен к обсуждениям", - заявила она журналистам.

Варданян отметила, что мэру предлагалось привлечь компетентных экспертов, но ничего не было предпринято. "Утром мы проснулись и увидели, что на улице Туманяна массово вырубаются деревья", - заявила она. На месте вырубленных деревьев на этой улице посадили кустарники церсиса.

Проблема больных деревьев в Ереване, по словам Варданян, возникла из-за неправильного ухода за ними. "Деревья надо лечить и максимально сохранить, а не брать в руки пилу и на всех улицах вырубать их, лишая город деревьев. Такой подход неприемлем", - отметила она. По ее данным, на улице Туманяна было около 20% больных и старых деревьев, но вырублены оказались абсолютно все. Состояние и возраст некоторых деревьев позволяли сохранить их, а некоторые из больных деревьев поддавались лечению, подчеркнула член Совета старейшин Еревана.

Вырубленные теневыносливые деревья мэрия решила во многих местах заменить карликовыми декоративными, такими как сакура или церсис. Такой подход изменит общую экосистему города и приведет к негативным последствиям, предупредила Варданян. "Эти деревья всегда будут иметь маленькие кроны. Сажая их на тротуарах, (чиновники) показывают свою безграмотность", - отметила она.

Она добавила, Общинная некоммерческая организация "Озеленение и защита окружающей среды" настаивает на высадке однообразных деревьев. "Это недопустимо, потому что в случае той или иной проблемы болезнь проявится у всех одинаково. Нужно сажать на одной и той же улице разные деревья, создать стабильную среду, чтобы растения сохранились", - пояснила кандидат медицинских наук.

К активистам вышел мэр города Тигран Авинян, заявивший, что в обсуждениях принимают участие ученые. По его словам, чиновники приостановят работы по вырубке деревьев на улице за зданием правительства, чтобы получить заключение от научного сообщества о состоянии растущих там деревьев.

Авинян отверг обвинения активистов в безответственной вырубке деревьев, напомнив, что в последние два года мэрия активно занималась озеленением города. Целиком вырубить, по его словам, решено только вязы, которым по 40-50 лет, и они имеют серьезную проблему. "Только 200 деревьев, уже нежизнеспособных, в прошлом году упали на прохожих, на машины, это создает аварийную ситуацию в городе, их нельзя так оставлять", - заявил мэр.

Активисты вновь заявили, что не доверяют экспертизе, проведенной муниципалитетом, и потребовали "новую независимую экспертизу". "Если будет мнение, что каким-то чудом можно сохранить деревья рода вяз, можете подавать заявку с таким заключением, мы начнем новый процесс", - ответил на это требование Авинян.

В мэрии Еревана корреспонденту "Кавказского узла" заявили, что замена старых и нежизнеспособных деревьев на новые и более устойчивые стала насущной проблемой города. По словам сотрудника муниципалитета, сейчас около 50% зеленого фонда столицы не выполняет предусмотренных функций по причине нехватки систем орошения, отсутствия средств для лечения больных деревьев и изначально неверного выбора сортов растений.

"Посаженные в советский период деревья потеряли свою жизнеспособность, площадь зеленых насаждений сильно сократилась, а в некоторых местах они вовсе исчезли. Проблему необходимо в срочном порядке решить, поскольку уровень загрязненности воздуха в Ереване повышается, а деревья являются основным способом смягчить воздействие климатических изменений", - пояснил представитель мэрии.

По словам участницы протеста Гаяне Кюрегян, к акциям должно присоединиться больше горожан. "Если продавим, власти остановят беспредел, если нет - продолжат уничтожение деревьев", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.