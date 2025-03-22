Судьба озера Аджи в Дагестане обеспокоила активистов

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"Дагмелидоводхоз" после публикации о том, что в озеро Аджи четыре месяца не поступает вода, объяснил это отсутствием договора на платную подачу воды. Озеро является особо охраняемой зоной, его состояние не критическое, указало Минприроды. Активисты предположили, что осушение озера продиктовано бизнес-интересами.

Об обмелении озера Аджи, расположенного на границе Дербентского и Каякентского районов написал в своем Telegram-канале корреспондент ВГТРК Саркар Магомедов. "Аджи начало мелеть, потому что более четырех месяцев не получает воду. Воду, которую озеру перекрыли конкретные люди, которые <...> внезапно стали требовать деньги. Минприроды, Дагмелиоводхозу, Природоохранной прокуратуре надо бы разобраться в ситуации и добиться восстановления подачи воды. Думаю, что руководству республики будет интересно и крайне неприятно узнать, что особо охраняемая природная территория, находящаяся под защитой государства, которая является местом обитания краснокнижных видов животных, просто-напросто высушивается в рейдерском стиле", - написал он в своем Telegram-канале 20 марта.

На приложенном к сообщению видео он заявил, что если такая ситуация будет продолжаться, озеро к лету высохнет.

"Дагмелиоводхоз" опубликовал ответ по ситуации с озером Аджи. Ведомство указало, что источниками водообеспечения озера Аджи являются реки Улучай и Артузень. "Транспортировка воды обеспечивается каналами Тикарская и Мирза-су, а также посредством коллектора Башлычай, находящимися на праве оперативного управления ФГБУ «Управление «Дагмелиоводхоз»".

В ответе ведомства говорится, что "согласно Федеральному закону от 10 января 1996 г. № 4-ФЗ «О мелиорации земель», с учетом изменений, вступивших в силу с 1 сентября 2023 года", услуги по подаче и/или отводу воды оказываются платно на основании заявок и заключенного договора. Платной является услуга по доставке оросительной воды, но не сама вода.

Ведомство отметило, что представитель Общества охотников и рыболовов РД, который занимается предпринимательством на озере Аджи (сдача домиков, прокат инвентаря, организация общественного питания) неоднократно приглашался для заключения договора на оказание услуг по транспортировке воды для озера Аджи, но проигнорировал все приглашения. При этом "он предложил не соответствующие закону способы оплаты", подчеркнуло ведомство.

"Дагмеливодхоз" указал, что несмотря на отсутствие договора с данным водопотребителем, в целях сохранения водных биоресурсов и среды их обитания, только за 2023-2024 годы подано в озеро Аджи воды в объеме более 5 миллионов кубометров.

Подача воды в озеро Аджи возможна при наличии поданной заявки и заключенному на ее основании договору, резюмировал "Дагмелиоводхоз".

Обитателями водоема являются исчезающие виды животных, более 30 видов краснокнижных птиц и фламинго.

Минприроды Дагестана сообщило, что озеро является уникальным природным объектом и признано особо охраняемой зоной. "Обитателями водоема являются исчезающие виды животных, более 30 видов краснокнижных птиц и фламинго. Помимо этого, имеющее связь с Каспийским морем озеро является благодатным местом для нереста 13 различных видов рыб, среди которых сом, карп и другие", - говорится в Telegram-канале ведомства.

В ходе выездной проверки, которая была проведена 21 марта, Минприроды Дагестана не нашло проблем в состоянии озера.

По итогам выездной проверки, по состоянию на 21 марта 2025 года, установлено, что глубина озера центральной точки составляет свыше 1,5 метра (в соответствии с паспортом особо охраняемых природных территорий минимальная глубина озера должна составлять не менее 82 см). Подпитка озера осуществляется водами реки Уллучай путем транспортировки через каналы протяжённостью 21,9 км, находящихся на балансе ФГБУ «Управление «Дагмелиоводхоз»", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минприроды.

При этом ведомство отметило, что ведется проверка "антропогенного воздействия на озеро и нелегитимного использования акватории водоема без разрешительных документов со стороны арендаторов, ведущих на территории озера Аджи предпринимательскую деятельность".

Саркар Магомедов прокомментировал ответы ведомств. "Вот в этом и проблема, что на первом месте стоит финансовая часть, а не сохранность природного объекта. Ещё раз – особо охраняемого природного объекта", - указал он в своем Telegram-канале.

Там же целое хозяйство по разведению рыб, оно видимо, кому-то приглянулось

Глава общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев предположил, что за осушением озера стоят бизнес-интересы. "Специально осушают озеро.Там же целое хозяйство по разведению рыб, оно видимо, кому-то приглянулось и таким вот варварским методом решили сначала живность уничтожить, а потом за копейки отобрать.Что скажет природоохранная прокуратура?", - написал он в своем Telegram-канале.

До него это было заросшее полувысохшее озеро.

Эта публикация к 18.30 мск набрала 44 комментария.

Часть комментаторов указали, что предприниматель, который занимается разведением рыбы, много вкладывает в него. "Этот человек с нуля за свои средства создал базу для рыбалки, охоты, семейного отдыха, ни у кого ничего не просит, регулярно зарыбляет озеро, делает дороги, даёт работу местным людям, платит все налоги. Если не будет базы, кто будет это делать? До него это было заросшее полувысохшее озеро. Соберитесь все заинтересованные организации, найдите сообща решение, чтобы не уничтожить озеро окончательно", - написал пользователь TS.

"Всеми проблемами данного объекта должно заниматься министерства природных ресурсов Республики Дагестана и крайним делать арендатора или кого-либо не стоит. Просто хотят найти крайнего или отжать хозяйства у арендатора", - написал Магомед.

"Кавказский узел" также писал, что в августе 2024 года суд пришел к выводу, что сброс неочищенных сточных вод в микрорайоне Степной загрязняет территорию около озера Ак-Гель. Суд обязал власти Махачкалы устранить нарушения и рекультивировать участок земли.

В марте 2024 года жители Махачкалы пожаловались, что по мере того как озеро Ак-Гёль мелеет, рядом с ним разрастается болото, а заболоченная территория непригодна для отдыха взрослых и опасна для детей.

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