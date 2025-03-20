Проезд через пункт пропуска "Верхний Ларс" закрыт

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Движение всех видов транспорта на Военно-Грузинской запрещено из-за сильного снега.

Как писал "Кавказский узел", на 16 марта в Северной Осетии на пункте пропуска "Верхний Ларс" разрешения на выезд в Грузию ждали водители и пассажиры более 1600 автомобилей. Очереди на проезд также ждали 1,2 тысячи транзитных грузовиков.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

"Военно-грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта до особого распоряжения. Причиной закрытия стала непогода: на границе снежный покров составляет уже около 20 см", - сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем телеграм-канале.

В пресс-службе ГУ МЧС республики уточнили, что движение для всех видов транспорта приостановлено с 07:40 мск. По данным центра организации дорожного движения Северной Осетии, в настоящее время в электронной очереди на проезд через пункт пропуска "Верхний Ларс" зарегистрировано 2,2 тысячи грузовиков, пишет "Интерфакс".

Со стороны Грузии проезд к границе в Россией также закрыт для всех видов транспорта

В горах снова выпал снег, и дорогу Мцхета - Ларс закрыли из-за высокой опасности схода лавин, говорится в сообщении, опубликованном на странице в социальной сети департамента автодорог Грузии.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.