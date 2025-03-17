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12:43, 17 марта 2025

Более 1,2 тысячи грузовиков скопилось в очереди на выезд из Северной Осетии

Пункт пропуска в Северной Осетии. Фото: пресс-служба Минтранса РФ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В электронной очереди зарегистрировано около 1,6 тысячи грузовиков.

Как писал "Кавказский узел", на 16 марта в Северной Осетии на пункте пропуска "Верхний Ларс" разрешения на выезд в Грузию ждали водители и пассажиры более 1600 автомобилей.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Очередь из 1,2 тысячи транзитных грузовиков скопилась на дорогах Северной Осетии, сообщил сегодня вице-премьер республики Ирбек Томаев.

"Движение по Военно-Грузинской дороге и Транскавказской автомагистрали открыто для всех видов автотранспортных средств, таможенные и пограничные службы работают в штатном режиме. По данным Госавтоинспекции, на дорогах находятся 1 290 грузовиков, из них около 500 располагаются на стоянках", - цитирует Томаева "Интерфакс".

По его словам, в электронной очереди зарегистрировано около 1,6 тысячи грузовиков. "За прошедшую неделю госграницу в пункте пропуска "Верхний Ларс" пересекло 19 тысяч 750 единиц автотранспорта и 40 тысяч 855 человек", - добавил Томаев.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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Автор: "Кавказский узел"

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