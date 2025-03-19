Биологи раскритиковали версию Минприроды о гибели пеликанов в Дагестане

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Версия Минприроды Дагестана о том, что причиной гибели пеликанов стало обледенение водоемов, вызвала сомнение у биологов. К смерти птиц могли привести экологические проблемы или столкновение с высоковольтной линией, указали они.

Как писал "Кавказский узел", тушки мертвых пеликанов были найдены в Каспийске и других муниципалитетах. Минприроды Дагестана сообщило, что причина гибели птиц будет выявлена в результате исследований. Ведомство также предположило, что причиной гибели птиц могло стать истощение из-за покрытых льдом водоемов. Пользователи сети предположили, что к гибели птиц могло привести загрязнение мелких водоемов вблизи Каспийска строительными отходами.

Председатель правления дагестанской общественной организации по охране памятников культурного и природного наследия "Птица Феникс" Аминат Абдурахманова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что основной причиной гибели пеликанов она считает ухудшение экологии, особенно высокий уровень предельно-допустимых вредных веществ в водоемах республики. "Некоторые экологи считают, что пеликаны могли столкнуться с высоковольтными линиями, возможен и такой вариант проблемы", - сказала она.

В марте 2021 года около 40 мертвых пеликанов были обнаружены в устье канала Старый Бахтемир в Дагестане. Причиной гибели краснокнижных пеликанов могло стать их столкновение с линией электропередачи, сообщило Минприроды России. Энергетики заявили о готовности временно отключить линию на период миграции пеликанов.

"С версией, что мелкие озера вблизи берега Каспийска, засыпаемые строительным мусором и куда сливаются стоки от строек, могли также послужить причиной гибели птиц, я согласна. Минприроды республики в этом направлении проводит формальную работу. Отношение к краснокнижным птицам и животным, считаю, у нас поставлено не на должном уровне. Ранее наша организация только после обращения в Волжскую природоохранную прокуратуру добилась защиты краснокнижных орлов от использования их в коммерческих целях для развлечения туристов", - рассказала Абдурахманова.

Преподаватель биологии одного из махачкалинских вузов Магомед Алиев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что точной информации о количестве погибших пеликанов нет, по предварительным оценкам, их несколько десятков.

Розовые и кудрявые пеликаны занесены в Красную книгу России как находящиеся под угрозой исчезновения, отметил он, поэтому гибель птиц является настораживающим фактором и может нанести урон биоразнообразию Каспийского моря. Тела пеликанов вряд ли могут стать прямым источником заражения для людей, но туши могут съесть домашние животные, от которых какая-нибудь инфекция может передасться людям, предполагает Алиев.

Биолог добавил, что во время миграции пеликаны могут встречаться по всему берегу Каспийского моря. В суровые зимы они мигрируют на юг Каспия, но часть остается в устьях Терека, Сулака и на побережье моря возле Махачкалы.

Касаясь версии, что причиной гибели пеликанов могло стать истощение организма, Алиев сказал, что данная версия была бы приоритетна в конце февраля, когда в Дагестане стояли сильные морозы, и часть моря и другие водоемы были покрыты льдом.

"Тогда пеликанам было трудно добыть рыбу для питания. На махачкалинский пляж приходили люди, подкармливали птиц. Сейчас все растаяло, никаких проблем для добычи рыбы в море нет. Что касается мелких озер возле Каспийска, не думаю, что они использовались птицами в качестве поиска питания", - считает Алиев.

По состоянию на 15.00 мск 19 марта результатов исследования причины гибели пеликанов нет, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Минприроды.

Как написало 2 марта в своем телеграм-канале издание "Новое дело", на махачкалинский пляж прибыли кудрявые пеликаны. В публикации от 3 марта опубликовано видео с комментарием: заповедник "Дагестанский" организовал кормление килькой прибывших в Махачкалу кудрявых пеликанов.

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