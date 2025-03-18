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10:27, 18 марта 2025

В Дагестане зафиксирована массовая гибель пеликанов

Пеликаны. Фото: РИА Дагестан https://riadagestan.ru/news/tourism_events/ekologi_nazvali_vozmozhnuyu_prichinu_gibeli_krasnoknizhnykh_pelikanov_v_dagestane/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тушки мертвых пеликанов найдены в Каспийске и других муниципалитетах.

В последние годы жители Дагестана регулярно сообщали о массовой гибели занесенных в Красную книгу тюленей. Представители властей объясняли гибель животных разными причинами: кислородным голоданием, выбросами газа, браконьерством и штормами. Участники научной конференции в Махачкале назвали среди возможных причин гибели тюленей потепление климата и экологические проблемы, в частности, связанные с отсутствием очистных сооружений на стоках в море.

"Жители республики в разных муниципалитетах сообщают о нахождении погибших пеликанов. Специалисты Минприроды РД совместно с коллегами из Россельхознадзора уже побывали на месте и взяли пробы биологического материала, включая образцы крови и органов птиц, для определения причины их гибели. Собранный материал направлен в специализированную лабораторию, где будет проведен комплексный анализ, включающий токсикологические и микробиологические исследования", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Минприроды республики вечером 17 марта.

Некоторые эксперты предполагают, что причиной гибели пеликанов могло стать истощение организма: в тех районах Дагестана, где в основном базируются эти редкие перелетные птицы, долгое время водоемы были покрыты льдом, что затрудняло им возможность добывать себе пищу, говорится также в сообщении.

Версия Минприроды у некоторых жителей республики вызывает скепсис. 

"Насчет истощения пеликанов на побережье Каспийского моря.  А тот факт, что мелкие озера вблизи берега Каспийска, засыпаемые строительным мусором и слитыми туда же стоками от этих же строек, это не причина?" - зала вопрос комментатор телеграм-канала "Черновик".

Он привел в пример место, которое обозначил как "поворот на Хушет". "Вблизи нее (дороги) был водоем и там плавали утки. Сейчас там строят. А эти мелкие озера ведь используют перелетные птицы, и черепахи там водятся. Куда смотри Минприроды Дагестана?" - пишет комментатор. 

"Кавказский узел" сообщал, что в начале января в Махачкале были обнаружены туши погибших тюленей. Власти 12 января отчитались, что туши тюленей, погибших из-за неблагоприятных экологических условий, убраны с побережья Каспия близ Махачкалы. Активисты и учёные поспорили о причинах гибели тюленей в Дагестане. Причинами гибели тюленей в Дагестане могли стать подводные землетрясения и выбросы газов, указали ученые и Минприроды. К гибели животных привело загрязнение Каспия, возразили их оппоненты.

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Автор: "Кавказский узел"

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