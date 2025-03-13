Чикваидзе объявил голодовку в СИЗО

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Бизнесмен Георгий Чикваидзе, назвавший политическим преследованием обвинение в присвоении средств, начал голодовку в заключении.

Как писал "Кавказский узел", бизнесмен Георгий Чикваидзе, который ранее поддерживал "Грузинскую мечту", а затем стал ее оппонентом, 11 марта был арестован. Он назвал свое преследование по делу о присвоении средств политически мотивированным. Чикваидзе заявлял, что он финансово поддерживает проевропейские демонстрации и оплачивает лечение пострадавших протестующих.

Чикваидзе долгие годы поддерживал партию "Грузинская мечта", а потом стал активным участников протестов против нее. По словам бизнесмена, что располагает доказательствами, подтверждающими связи Бидзины Иванишвили и "Грузинской мечты" с российскими спецслужбами.

Чикваидзе, заявивший 12 марта о начале голодовки, обвинил в возможных последствиях этой акции для своего здоровья и жизни основателя “Грузинской мечты” Бидзину Иванишвили и главного прокурора Грузии, а также “пророссийский режим”.

“Я не потерплю, чтобы меня угнетала эта система! Даже если это будет стоить мне жизни, я сделаю это из любви к своей стране”, - цитирует сообщение бизнесмена телекомпания Pirveli.

Георгий Чикваидзе также высказал упрек в адрес неназванных “родственников и знакомых” своей семьи. “Все вы, кто молчит, - участники этого процесса”, - заявил он.

Обвинение, предъявленное Чикваидзе и его бизнес-партнеру Ираклию Папиашвили, предусматривает от семи до 11 лет лишения свободы. В деле, начатом по жалобе компании ELT Building, фигурирует сумма свыше 1 млн лари (360,4 тысячи долларов), отмечает Mtavari Arkhi.

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