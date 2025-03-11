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19:16, 11 марта 2025

Защита жителя Хасавюрта сочла неправомерным бездействие прокуратуры

Наручники и уголовное дело. Фото Елены Синеок, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокуратура не ответила на заявление о неправомерном аресте жителя Хасавюрта Батрудина Абдурахманова, его адвокат обратился в суд с жалобой на бездействие надзорного органа.

Как писал "Кавказский узел", житель Хасавюрта Батрудин Абдурахманов находится под стражей, хотя по закону должен быть освобожден из-за допущенных процессуальных нарушений. Адвокат Абдурахманова пожаловался в прокуратуру.

В редакцию "Кавказского узла" обратился адвокат Айдемир Исмаилов, который защищает жителя Хасавюрта Батрудина Абдурахманова, и сообщил о нарушении прав подзащитного. Пользователи WhatsApp* могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или по адресу @Caucasian_Knot.

В настоящее время по делу Абдурахманова: отсутствует  какая-либо реакция от прокуратуры, в том числе и в связи с публикациями, сообщил его адвокат Айдемир Исмаилов. 

Он отметил, что Абдурахманов изначально признал свою вину по делу.  "Когда его остановил полицейский патруль, он добровольно сдал Некоторое количество наркотического вещества, которое было у него. Признание вины в хранении остается неизменным. Других правовых вариантов у обвиняемого нет. Хотя возможно последующее прекращение дела", - сказал Исмаилов.

Он указал, что выявлен факт незаконного содержания под стражей с 22-го февраля.  "Автоматически мера пресечения из-за опоздания с предъявлением обвинения становится неправомерной.Следователь должен был произвести освобождение", - пояснил Исмаилов.

Он сообщил также, что так как прокуратура города не предоставила ответ на запрос, подана жалоба в суд по статье 125 Уголовно-процессуального кодекса России. "Цель жалобы - признание бездействия прокурора незаконным", - сказал Исмаилов.

По его словам, жалоб на содержание в СИЗО у Абдурахманова нет. 

Абдурахманов не так давно вернулся из армии. "Он 1999 года рождения.  Не женат, детей нет. Прошел срочную службу и получил ранение. Предположительно, имела место контузия", - рассказал Исмаилов.

Абдурахманов проживает в сельской местности.  "У него живы отец и мать. Есть три брата и сестра. После службы помогал родителям", - сказал Исмаилов. 

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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