Защита заявила о незаконном аресте жителя Хасавюрта

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Житель Хасавюрта Батрудин Абдурахманов находится под стражей, хотя по закону должен быть освобожден из-за допущенных процессуальных нарушений. Адвокат Абдурахманова пожаловался в прокуратуру.

В редакцию "Кавказского узла" обратился адвокат Айдемир Исмаилов, который защищает жителя Хасавюрта Батрудина Абдурахманова, и сообщил о нарушении прав подзащитного.

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Он пояснил, что в отношении Абдурахманова возбуждено дело по части 2 статьи 228 УК РФ (хранение наркотических средств в крупном размере), поскольку у него нашли 1,32 грамма N-метилэфедрона.

"Задержали его 12 февраля в 14.30 в соответствии с 91-й статьей ["Основания задержания подозреваемого"] УПК Российской Федерации. Обвинение сразу ему не было предъявлено", - рассказал Айдемир Исмаилов.

По словам адвоката, после задержания материал был передан в суд. "Суд избрал меру пресечения на два месяца, то есть до 12 апреля. Мы эту меру пресечения обжаловали в обычном порядке, потому что там были нарушения", - сказал Исмаилов.

10 суток истекли 21 февраля. А следователь предъявил обвинение 22 февраля

Но главное, по его мнению, в том, что следствие допустило процессуальные нарушения, опоздав с предъявлением обвинения. "Судья избирал меру пресечения подозреваемому, полагая, что следователь, являясь самостоятельным процессуальным лицом, в соответствии со статьей 100 УПК Российской Федерации, в течение 10 суток предъявит обвинение этому человеку. 10 суток истекли 21 февраля. А следователь предъявил обвинение 22 февраля в 16.15, то есть почти на сутки опоздал", - пояснил Исмаилов.

Адвокат расценил это как грубое нарушение УПК. "В случае пропуска срока предъявления обвинения - 10 суток - мера пресечения немедленно отменяется, и человек должен быть, по сути, освобожден. В данном случае это не сделано", - сообщил он.

Обвинение должно быть предъявлено подозреваемому не позднее 10 суток с момента применения меры пресечения, а если подозреваемый был задержан, а затем заключен под стражу, - в тот же срок с момента задержания, говорится в статье 100 "Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого" Уголовно-процессуального кодекса. "Если в этот срок обвинение не будет предъявлено, то мера пресечения немедленно отменяется, за исключением случаев, предусмотренных частью второй настоящей статьи", - говорится в статье УПК. Обвинение по статье 228 УК РФ не входит в список исключений, приведенный в части 2 статьи 100 УПК РФ.

По словам адвоката, по этому поводу он сначала обратился в республиканскую прокуратуру. "Они мое обращение переслали в прокуратуру города Хасавюрт, чтобы они разобрались. И параллельно я 24 февраля отправил такое же обращение напрямую в прокуратуру города Хасавюрт. Но по сей день никакого ответа нет, и получается, что с 22 февраля по настоящее время Абдурахманов содержится в СИЗО уже незаконно. Он должен был быть освобожден этим следователем 22 февраля, если он не предъявил обвинения", - рассказал Исмаилов.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием представителя прокуратуры Хасавюрта и готовит запрос в это ведомство.

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