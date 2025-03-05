Самир Ашуров столкнулся с отказом в медпомощи в тюрьме

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Состояние здоровья оппозиционера Самира Ашурова ухудшилось в тюрьме, но он получил отказ в госпитализации и другой медицинской помощи.

Как писал "Кавказский узел", 18 декабря 2023 года суд приговорил Самира Ашурова к 6,5 года лишения свободы. 15 февраля 2024 года Бакинский апелляционный суд оставил в силе приговор, хотя защита требовала отменить приговор и прекратить дело по оправдательным основаниям. В январе кассационная инстанция в Баку сократила на полгода срок наказания Ашурову, сняв с него обвинение в хулиганстве.

29 марта 2022 года член партии Народного фронта Азербайджана Самир Ашуров был возвращен из Германии на родину, а в апреле того же года арестован по обвинению в нападении на человека. Позже следователи дополнили дело обвинением в хулиганстве с использованием оружия. Ашуров отверг в суде все обвинения.

Супруга активиста Нурана Ашурова заявила об осложнении у него сердечной болезни. "Вчера (4 марта) Самир позвонил из колонии и пожаловался на осложнения сердечной болезни. Самир сообщил, что у него усилилась тахикардия, от сердечной боли он не может спать. Самир еще в январе 2021 года, когда мы были в Германии, перенес инфаркт сердца. Ему там сделали операцию. После ареста у него вновь начались проблемы со здоровьем от малоподвижного образа жизни, нехватки свежего воздуха. Это у него обострило не только сердечную болезнь, но и сахарный диабет. В последнее время у него усилилась одышка. Он нуждается в постоянном медицинском наблюдении и лечении, но лишен этого", - рассказала она.



Нурана Ашурова напомнила, что весной 2024 года обращалась в Международный комитет Красного Креста (МККК).

"Самира посетил тогда врач Красного Креста, и он рекомендовал срочно госпитализировать моего мужа. Но никаких мер не было предпринято. Я вновь обратилась в главное медицинское управление Минюста. Однако в этом управлении не отвечают ни на телефонные звонки, ни на электронные письма. Я также еще раз обратилась в Бакинское представительство Красного Креста, но там мне ответили, что представителям этой организации уже не позволяют по своему выбору индивидуально посещать заключенных. Самира осматривает только тюремный врач, который по специальности ветеринар. Он говорит Самиру, что "у тебя ничего нет, ты здоров". Этот врач даже отрицает болезнь сахарного диабета у Самира, в то время, как мы представили документы о том, что Самир был на учете в больнице для диабетиков в германском городе Росенберг. Нельзя так пренебрегать здоровьем заключенных. Самира следует перевести в тюремный госпиталь, под надзор врачей, его должны лечить, но в этом ему отказывают", - сказала Ашурова.

В Пенитенциарной службе воздержались от комментариев, отметив, что вопросы медобслуживания заключенных относятся к компетенции главного медуправления Минюста.

В свою очередь, в медуправлении Минюста сказали, что информация о состоянии заключенных предоставляется только их близким родственникам.

В Бакинском представительстве МККК сказали, что организация не раскрывает имен посещаемых в местах заключения лиц.



Правозащитники признали Ашурова политзаключенным. Супруга Ашурова Нурана, проводившая акции в его поддержку, в августе 2023 года из-за угроз покинула Азербайджан вместе с двумя несовершеннолетними детьми и перебралась в Грузию. Власти Грузии отказали их семье в предоставлении политического убежища.

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.