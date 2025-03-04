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12:34, 4 марта 2025

Защита осужденных в ангарской колонии не согласилась с решением суда

Хумайд Хайдаев. Фото: https://www.facebook.com/photo/?fbid=4204462332974152&set=gm.4196860133741278 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Несколько осужденных, среди которых уроженец Чечни Хумайд Хайдаев, приговорены к длительным срокам по делу о бунте в колонии в Ангарске. Защита заявила, что обжалует приговор. 

Как информировал "Кавказский узел",  уроженец Чечни Хумайд Хайдаев, обвиняемый по делу о бунте в ангарской колонии, в конце 2023 года проводил голодовку в СИЗО, протестуя против дискриминации по религиозному признаку. Вместе с ним голодал еще один фигурант дела о бунте.При этом  Хумайд Хайдаев дал показания в суде, отвергнув обвинение в организации группы заключенных и избиении сотрудника колонии. Правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал"* признал Хайдаева политзаключенным.

Беспорядки в колонии произошли в апреле 2020 года. Пострадали 18 человек, среди которых были сотрудники колонии. В апреле 2020 года правозащитники заявили, что Хумайд Хайдаев подвергся жестоким пыткам после бунта заключенных колонии в Ангарске. Адвокаты Хайдаева потребовали от руководителей Генпрокуратуры и Следкома проверить информацию о пытках. Управление СКР по Иркутской области не обнаружило состава преступления в действиях сотрудников СИЗО, где, как утверждает Хайдаев, его пытали после бунта в колонии. 8 июня 2022 года суд в Иркутске признал законным отказ в возбуждении дела о пытках Хайдаева.

Иркутский областной суд вынес приговор по делу о бунте осужденных в ИК-15 Ангарска, сообщила 26 февраля пресс-служба прокуратуры Иркутской области в телеграмм-канале ведомства.

12 заключенных признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества), их осудили на сроки от 5 лет 6 месяцев до 21 года. Никто из них не признал вину, следует из сообщения прокуратуры.

ИК-15 является самым большим исправительным учреждением Иркутской области и рассчитано на 1,5 тыс. осужденных. Колония относится к исправительным учреждениям строгого режима. На момент бунта в колонии содержалось более 1,1 тыс. человек, 300 из которых после беспорядков вывезли в СИЗО Иркутска и Ангарска. Изначально обвинение было предъявлено 19 участникам беспорядков.

В ходе судебного процесса, длившегося с лета 2023 года, в отношении шести подсудимых «производство по уголовному делу было приостановлено в связи с заключением контрактов для участия в СВО», со ссылкой на пресс-службу суда сообщает "Коммерсант". По данным издания, еще один подсудимый умер.

Издание "Ангарск 38" сообщило имена осужденных. Антон Оленников был приговорён к 21 году в колонии строгого режима с учётом ранее вынесенного приговора по делу о пытках осуждённых в СИЗО-1 после бунта. Срок для Александра Панчихина составил 5,5 года, для Семёна Францева — 15 лет и 1 день. Хумайда Хайдаеву назначили 17 лет и один день лишения свободы, а Александра Эпова приговорили к 14 годам и 1 дню. Трое мужчин также были признаны виновными в участии в беспорядках: Денис Саркисьян получил 5,5 лет, Айыраш Сарыглар — 6 лет, а Степан Степанов — 5,5 лет и один день.

Все осуждённые получили зачет времени, проведённого под стражей, в расчете один день за один день лишения свободы. Упоминание одного дня заключения связано с тем, что большинство осуждённых не успели отбыть предыдущие сроки, которые были добавлены к приговору по делу о бунте.

С каждого осуждённого суд взыскал расходы на адвоката в пользу государства — от 350 до 500 тысяч рублей с человека, а также с восьми первых осуждённых взыскали по 80 тысяч рублей в пользу потерпевшего Алексея Карбовского.

Адвокаты подсудимых заявили о намерении обжаловать приговор.

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Автор: "Кавказский узел"

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