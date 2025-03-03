Почти три тысячи грузовиков остаются в очереди на Верхнем Ларсе

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На стоянках грузовиков развернуты два пункта обогрева, организован подвоз воды и продуктов.

Как писал "Кавказский узел", на 09.00 мск 1 марта на "Верхнем Ларсе" пробка из машин составляла 3779 транспортных средств. На 2 марта очередь сократилась до 3638 автомобилей.

Очередь из почти трех тысяч транзитных грузовиков скопилась на дорогах Северной Осетии, более тысячи - на спецстоянках, сообщил сегодня вице-премьер республики Ирбек Томаев.

"Движение по Военно-Грузинской дороге и Транскавказской автомагистрали открыто для всех видов транспорта (...). На дорогах республики находится 2 тыс. 900 большегрузов, из них 1 тыс. 80 располагаются на стоянках", - цитирует Томаева "Интерфакс".

По его словам, на стоянках грузовиков развернуты два пункта обогрева, организован подвоз воды и продуктов.

В электронной очереди на проезд из России в Грузию скопилось 3 373 грузовика, сообщил Центр организации дорожного движения Северной Осетии.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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