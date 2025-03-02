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21:53, 2 марта 2025

Более 3,6 тысячи машин ожидают проезда через КПП "Верхний Ларс"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Северной Осетии на пункте пропуска "Верхний Ларс" разрешения на выезд в Грузию ожидают водители и пассажиры 3638 автомобилей.

Как писал "Кавказский узел", на 09.00 мск 1 марта на "Верхнем Ларсе" пробка из машин составляла 3779 транспортных средств.

Сегодня, по данным на 21.50 мск, на пункте пропуска "Верхний Ларс" разрешения на выезд в Грузию ожидают водители и пассажиры 3638 машин, сообщается на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии. При этом 100 автомобилей находятся в "зеленой зоне".

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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Автор: "Кавказский узел"

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