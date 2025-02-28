Бастрыкин отреагировал на жалобы жителей дагестанского села

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Следствие проводит проверку по жалобам жителей села Акнада Кизилюртовского района на отсутствие газа и перебои с подачей воды и электроэнергии, ее ход поставил на контроль глава Следкома России.

Как писал "Кавказский узел", жители села Акнада Кизилюртовского района призвали главу республики и президента России обратить внимание на отсутствие газа в селе. По их словам, газ не доходит до села из-за теплиц, также часто отмечаются перебои с поставками воды и электричества. Минэнерго Дагестана анонсировало строительство газопровода.

Следком России обратил внимание на обращение жителей села Акнада, которое было опубликовано в комментариях на странице Информационного центра СК России «ВКонтакте».



В СУ СК России по Республике Дагестан организована процессуальная проверка. "Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления Следкома России по Дагестану.

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