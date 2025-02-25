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19:58, 25 февраля 2025

Сельчане в Дагестане пожаловались Меликову и Путину на отсутствие газа

Обращение жительниц села Акнада. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Черновик" от 25.02.25, https://t.me/chernovik/83108.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители села Акнада Кизилюртовского района призвали главу республики и президента России обратить внимание на отсутствие газа в селе. По их словам газ не доходит до села из-за теплиц. Минэнерго Дагестана анонсировало строительство газопровода.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2024 года Минэнерго Дагестана опубликовало информацию, что слабое давление газа наблюдается в селах Хазар и Нижний Джалган Дербентского района, Герга и Башлыкент Каякентского района, Пятилетка и Костек Хасавюртовского района, Акнада и Хуштада Кизилюртовского района. "Информация доведена до руководства "Газпром газораспределение Махачкала" и "Газпром газораспределение Дагестан" для решения проблемы и бесперебойной подачи газа", - говорится в публикации.

Обращение жителей села Акнада опубликовал сегодня Telegram-канал "Черновик".

Как рассказала местная жительница на видео, в селе нету газа, из-за этого болеют дети, не ходят в школу. По ее словам, проблема длится не оидн год,  а также усугубляется периодическим отсутствием света и воды. Она отметила, что среди жителей села множество родных участников военной операции на Украине, есть и вдовы погибших. "Вот, жена, у нее муж недавно умер в Украине! И что?  Маленькие дети [остались]! Куда она должна обращаться?» - возмутилась женщина.

Она отметила, что вопрос связан с отоплением газом теплиц. "Помидоры-огурцы можно выкинуть, а людей куда выкинуть?" - эмоционально отметила женщина.

Вторая женщина, обратилась к президенту России. "Каждый год у нас  ни света, ни воды. летом воды не бывает, света не бывает, а зимой газа не бывает и света иногад выключают.  Каждую зиму люди в этом селе страдают -дети в школу не ходят, болеют, многие дети уже пневмонией заболели. Обратить на это село внимание. Это 21-век, не 18-й век. Мы живем как в 18-м веке, воду таскаем в ведрах. Хотя мы за газ, за все платим вовремя. Люди делают теплицы в каких городах до нас и этот газ к нас не доходит". Она отметила, что газ в село проведен "своими деньгами, руками" - каждый к себе проводил сам.

Жители сел Пятилетка и Акнада неоднократно обращались в Минэнерго Дагестана с просьбой наладить газоснабжение населенных пунктов, ведь газопровод высокого давления от ГРС «Миатли» до с. Пятилетка был построен 1994 году. За 30 лет эксплуатации потребление газа возросло в 4-5 раз. По этой причине в период ухудшения погодных условий и в часы максимального потребления ресурса происходит нехватка газа конечным потребителям, сообщило 23 февраля Минэнерго Дагестана, анонсировав строительство "газопровода-лупинга" (проложенный параллельно основному гахопроводу - прим. "Кавказского узла" по участкам от АГРС «Миатли" до населенного пункта Пятилетка Хасавюртовского и Кизилюртовского районов Дагестана. "Уже согласована трасса прохождения газопровода, осуществлена геологическая съемка, получено положительное заключение госэкспертизы. Протяженность объекта составит 22 км", говорится в сообщении от 23 февраля.

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Автор: "Кавказский узел"

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