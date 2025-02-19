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01:11, 19 февраля 2025

ЕСПЧ присудил компенсации учредителям азербайджанского Obyektiv TV

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейский суд по правам человека объявил решение по жалобам учредителей телерадиокомпании Obyektiv и «Альтернативное радио» на итоги конкурса по радиовещанию на FM-частоте в Азербайджане.  Двум заявителям присуждены компенсации на общую сумму 6500 евро.

Европейский суд по правам человека в Страсбурге 18 февраля объявил решение по делу «Телерадиовещательная компания Obyektiv TV и другие против Азербайджана». Заявителями в этом  деле были компания Obyektiv TV, ее учредители,  журналисты Мехман Алиев и Эмин Гусейнов, а также активист Расул Джафаров.

Жалоба была подана в связи с итогами конкурса на вещание на FM частоте 103.3 в Азербайджане, который проводился в 2011 году. В конкурсе участвовали компания Obyektiv TV, учрежденное  Джафаровым «Альтернативное радио» и компания  Golden Prince, представившая проект вещания «Радио свободных новостей». Национальный телерадиосовет присудил победу последней структуре.

Другие участники конкурса поставили под сомнение честность конкурса, указав на то, что компания Golden Prince не имела никакого опыта в области радиовещания и журналистики, в то время как Obyektiv TV уже производила программы в интернете и в новом проекте предполагалось совместное сотрудничество с информационным агентством Turan, возглавляемым одним из заявителей.

Алиев, Гусейнов и Джафаров назвали необоснованным присуждение победы в конкурсе Golden Prince и оспорили его результаты в местных судах, но тщетно. Они обратились в ЕСПЧ, усмотрев в решении телерадиосовета нарушение статьи 10 (свобода выражения) Европейской конвенции по прав человека.

Заявители обратили внимание, что свои проекты они представляли азербайджанскому обществу для выражения альтернативных мнений, поскольку все действующие вещатели в стране отражали только точку зрения правительства.

На этапе коммуникации заявитель Джафаров принял предложение правительства пойти на мировую. Власти обязались выплатить ему за моральный ущерб 2500 евро и еще 500  евро в качестве возмещения судебных затрат. Однако Алиев и Гусейнов не приняли предложение о мировом соглашении.

ЕСПЧ усмотрел в отношении них нарушение статьи 10 Европейской конвенции прав человека и постановил выплатить им обоим 4500 евро компенсации морального ущерба и еще 2 тысяч евро на возмещение судебных затрат.

Независимые вещатели в Азербайджане не только не получили доступа к теле- и радиочастотам, но и фактически вынуждены были прекратить деятельность в интернете, указал один из заявителей Эмин Гусейнов, комментируя решение суда. 

«Наше интернет канал Obyektiv TV из-за прессинга властей и гонений на журналистов уже почти 10 лет вещает из-за рубежа. В Азербайджане уже не осталось не только независимых вещателей, но и просто независимых СМИ», - сказал Гусейнов корреспонденту «Кавказского узла».

На его взгляд, ЕСПЧ, наряду с присуждением компенсаций, должен был назначить меры общего характера, направленные на создание условий для деятельности СМИ, представляющих также альтернативные взгляды.

Эксперт в области права медиа, руководитель Группы права медиа, Халид Агалиев отметил важность принятого решения.

«Впервые ЕСПЧ принимает решение по лицензированию вещания в Азербайджане. И тем более важно, что ЕСПЧ признал несправедливое распределение частот в контексте нарушения свободы выражения. Может быть с практической точки зрение данное решение в нынешней ситуации не повлияет на ситуацию в стране, однако в перспективе вещатели могут ссылаться на него, участвуя в конкурсах на вещание», - сказал Агалиев корреспонденту «Кавказского узла».

Полномочный представитель Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался недоступным для комментариев.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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