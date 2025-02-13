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03:16, 13 февраля 2025

Азербайджанский оппозиционер Джафаров арестован на 15 суток

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активист партии Народного фронта Азербайджана Шамиль Джафаров получил 15 суток административного ареста по обвинению в мелком хулиганстве и неповиновении полиции. Однопартийцы сочли истинной причиной ареста Джафарова его публикации в социальных сетях.

Член Евлахского районного отделения ПНФА Шамиль Джафаров был задержан 11 февраля, и в тот же день Евлахский районный суд приговорил его к 15 суткам административного ареста, признав виновным по статье 510 (мелкое хулиганство) и 535.1 (неподчинение полиции) КоАП Азербайджана, сообщил глава пресс-службы ПНФА Натиг Адилов.

"Полиция забрала Шамиля из дома. Он без всякого сопротивления пошел с полицейскими, и после этого его обвинили в неподчинении полиции и мелком хулиганстве. Мы убеждены, что его преследуют за критику властей в социальных сетях. После его задержания некоторые его посты исчезли с его аккаунтов. Его ранее уже не раз вызывали в полицию из-за статусов в соцсетях. Режим возложил на полицию задачу выполнять цензуру в соцсетях. Критиков власти задерживают по ложным обвинениям и судят на основе показаний самих полицейских и их лжесвидетелей", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Адилов.

Глава пресс-службы ПНФА отметил, что Джафаров стал уже десятым активистом этой партии, арестованным в административном порядке за последние три месяца. "Еще более десяти членов ПНФА томятся в тюрьмах по надуманным, сфабрикованным уголовным обвинениям. Все они политзаключенные", - сказал Адилов.

В Евлахском суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию об аресте Шамиля Джафарова. Комментариями от полиции относительно причин задержания Джафарова "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" писал также, что активист Ордубадского районного отделения партии Народного фронта Азербайджана Аскер Агасой получил 30 суток административного ареста по обвинению в неподчинении полиции. Соратники считают, что его преследуют за критические публикации в социальных сетях.

Как минимум 11 членов ПНФА содержатся в тюрьмах по уголовным делам. В их числе Ниямеддин Ахмедов, Лачин Велиев, Агиль Гумбатов, Шахин Гаджиев, Ализамин Салаев, Сахиб Мамедзаде, Эльхан Алиев, Эльбаи Керимли, Эльнур Гасанов, Муталлим Оруджева и Пюнхан Керимли.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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