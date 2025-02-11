Военнослужащий осужден в Нальчике за уклонение от службы

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Суд в Нальчике приговорил к одному году заключения военнослужащего Тимура Насипова, признав его виновным в уклонении от службы.

Согласно материалам дела, мобилизованный житель Кабардино-Балкарии Тимур Насипов не явился в установленный срок на службу, остался по месту жительства и проводил время по своему усмотрению. Затем его задержала полиция.

На суде Насипов признал себя виновным. По его словам, 18 августа 2023 года с разрешения командования он убыл по месту жительства, затем ему сообщили, что он должен явиться на службу 21 августа 2023 года. Но в часть он не прибыл, так как желал отдохнуть, провести время с родственниками и друзьями, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Нальчикского гарнизонного военного суда.

Суд признал Насипова виновным в уклонении от службы и приговорил его к одному году лишения свободы в колонии общего режима.

Комментариев от представителей Тимура Насипова относительно версии следствия и приговора суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 10 февраля стало известно, что суд в Нальчике приговорил к пяти годам заключения военнослужащего-контрактника Ахмеда Жанказиева, также признав его виновным в уклонении от службы.

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