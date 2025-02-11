RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:21, 11 февраля 2025

Военнослужащий осужден в Нальчике за уклонение от службы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к одному году заключения военнослужащего Тимура Насипова, признав его виновным в уклонении от службы.

Согласно материалам дела, мобилизованный житель Кабардино-Балкарии Тимур Насипов не явился в установленный срок на службу, остался по месту жительства и проводил время по своему усмотрению. Затем его задержала полиция.

На суде Насипов признал себя виновным. По его словам, 18 августа 2023 года с разрешения командования он убыл по месту жительства, затем ему сообщили, что он должен явиться на службу 21 августа 2023 года. Но в часть он не прибыл, так как желал отдохнуть, провести время с родственниками и друзьями, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Нальчикского гарнизонного военного суда.

Суд признал Насипова виновным в уклонении от службы и приговорил его к одному году лишения свободы в колонии общего режима.

Комментариев от представителей Тимура Насипова относительно версии следствия и приговора суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 10 февраля стало известно, что суд в Нальчике приговорил к пяти годам заключения военнослужащего-контрактника Ахмеда Жанказиева, также признав его виновным в уклонении от службы.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Мурат Хоконов. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Сделано в КБР" от 07.11.24, https://www.youtube.com/watch?v=qk1L0Spbilc
00:54, 11 февраля 2025
Мурат Хоконов потребовал извинений за незаконные увольнения от руководства КБГУ
Надежда Кеворкова. Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
10:59, 10 февраля 2025
Прокуратура утвердила обвинительное заключение против Кеворковой
Участники записи обращения к президенту, скриншот видео https://t.me/activatica/50070
09:27, 10 февраля 2025
Дальнобойщики на Кубани потребовали отменить штрафы в системе "Платон"
Уголовное дело, фото Елена Синеок, "Юга.ру"
06:43, 10 февраля 2025
Контрактник осужден в Нальчике за уклонение от службы
Бензоколонка. Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
00:55, 10 февраля 2025
Республики юга России оказались в хвосте рейтинга доступности бензина для граждан
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
17:04, 5 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
15
Сеятели смерти. Убийство пожилой нальчанки актуализировало проблему наркомании
Фото
15:47, 3 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Помог срок давности. Об одном судебном мыльном пузыре
Фото
16:59, 1 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Превышение... В Нальчике осудили двух сотрудников ДПС
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Избирательный участок. Скриншот https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/13906-vybory-prezidenta-abkhazii-projdut-15-fevralya Досрочные выборы президента Абхазии

Эльза Солтаева. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Марем" от 05.02.25, https://t.me/marem_group/971. Побег Эльзы Солтаевой

Блогеры
Фото
17:04, 5 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
15
Сеятели смерти. Убийство пожилой нальчанки актуализировало проблему наркомании
Фото
15:47, 3 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Помог срок давности. Об одном судебном мыльном пузыре
Фото
16:59, 1 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Превышение... В Нальчике осудили двух сотрудников ДПС
Фото
11:05, 31 января 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
10
Последняя прогулка. В Нальчике негодяй убил 87-летнюю бабушку просто так
Фото
17:09, 30 января 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Верховный суд КБР оставил без изменения приговор Ларисе Барагуновой
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Адалян Вердиев. Фото: Report.az https://report.az/ru/proisshestviya/arestovan-voennyj-ekspert-adalyat-verdiev/
10 февраля 2025, 13:47
Прокуратура смягчила обвинение военному эксперту Вердиеву

Сирия. Фото: https://south-ossetia.info/siriya-vozobnovila-istoricheski-neizbezhnyj-process/
10 февраля 2025, 12:47
Уроженка Дагестана осуждена за проживание на территории ИГ*

Надежда Кеворкова. Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
10 февраля 2025, 10:59
Прокуратура утвердила обвинительное заключение против Кеворковой

Участники акции протеста с грузинским флагом. Фото: "Интерпрессньюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/166529-8-fevralia-na-73-yi-den-nepreryvnogo-protesta-v-tbilisi-i-regionakh-zaplanirovano-provedenie-neskolkikh-aktsii
09 февраля 2025, 16:56
Два грузинских активиста оштрафованы за участие в протестах

Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Показать больше