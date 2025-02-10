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06:43, 10 февраля 2025

Контрактник осужден в Нальчике за уклонение от службы

Уголовное дело, фото Елена Синеок, "Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к пяти годам заключения военнослужащего-контрактника Ахмеда Жанказиева, признав его виновным в уклонении от службы.

Согласно материалам дела, военнослужащий-контрактник Ахмед Жанказиев не прибыл на службу в установленный срок и проводил время по своему усмотрению, а затем сам явился в военный следственный отдел.

На суде Жанказиев виновным себя не признал, он пояснил, что при обследовании в госпитале ему была рекомендована госпитализация из-за язвы двенадцатиперстной кишки. Все свои медицинские документы он сдал по месту службы командованию войсковой части и стал ждать госпитализации. Он ежедневно участвовал в построении личного состава, а на службу перестал являться из-за ухудшения самочувствия, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Нальчикского гарнизонного военного суда.

Брат Жанказиева выступил в суде в качестве свидетеля и рассказал, что контрактник проживал дома, сказав ему, что ему предоставлен отпуск, а позже он рассказал, что уклоняется от службы, так как устал от нее. После этого брат привез Жанказиева в ближайший военный следственный отдел.

Суд признал Ахмеда Жанказиева виновным в уклонении от службы и приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Комментариев от представителей Жанказиева относительно версии следствия и приговора суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 8 февраля стало известно, что суд в Нальчике приговорил к пяти годам заключения военнослужащего-контрактника Бориса Мыцыкова, также признав его виновным в уклонении от службы.

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Автор: "Кавказский узел"

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