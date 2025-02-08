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08:17, 8 февраля 2025

Военный осужден в Нальчике за уклонение от службы

Военный в суде. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop

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Суд в Нальчике приговорил к пяти годам заключения военнослужащего-контрактника Бориса Мыцыкова, признав его виновным в уклонении от службы.

Согласно материалам дела, военнослужащий-контрактник Борис Мыцыков не явился в установленное время на службу и проводил время по своему усмотрению, затем его по месту жительства обнаружили военнослужащие военной комендатуры.

На суде Мыцыков признал себя виновным и пояснил, что командование отправило его в отпуск, из которого он на службу в установленный срок не вернулся, так как хотел отдохнуть и провести время с родственниками, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Нальчикского гарнизонного военного суда.

Суд признал Мыцыкова виновным в уклонении от службы и приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Комментариев от представителей Бориса Мыцыкова относительно версии следствия и приговора суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 3 февраля стало известно, что суд в Нальчике приговорил к двум годам заключения мобилизованного местного жителя Кирилла Сошкина, также признав его виновным в уклонении от службы.

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Автор: "Кавказский узел"

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