Мобилизованный осужден в Нальчике за уклонение от службы

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Суд в Нальчике приговорил к двум годам заключения мобилизованного местного жителя Кирилла Сошкина, признав его виновным в уклонении от службы.

Согласно материалам дела, мобилизованный житель Кабардино-Балкарии Кирилл Сошкин не явился на службу и проводил время по своему усмотрению. Позже он сам явился в войсковую часть.

На суде Сошкин признал свою вину и пояснил, что на службу не явился, так как хотел отдохнуть и провести время с родственниками. Суд признал его виновным в уклонении от службы и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Нальчикского гарнизонного военного суда.

Комментариев от представителей Кирилла Сошкина относительно версии следствия и приговора суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 2 февраля стало известно, что суд в Нальчике приговорил контрактника Вячеслава Тахмазяна к одному году и шести месяцам заключения, также признав его виновным в уклонении от службы.

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