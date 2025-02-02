Военный осужден в Кабардино-Балкарии за уклонение от службы

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Суд в Нальчике приговорил контрактника Вячеслава Тахмазяна к одному году и шести месяцам заключения, признав его виновным в уклонении от службы.

Согласно материалам дела, военнослужащий-контрактник Вячеслав Тахмазян не явился к установленному времени на службу и проводил время по своему усмотрению, а затем сам явился в воинскую часть. Во время следствия контрактник признал свою вину и пояснил, что не явился на службу, так как хотел отдохнуть. Он рассказал, что проводил время с родственниками.

Суд признал Тахмазяна виновным в уклонении от службы и приговорил его к одному году и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Нальчикского гарнизонного военного суда.

Комментариев от представителей Вячеслава Тахмазяна относительно версии следствия и приговора суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 1 февраля стало известно, что суд в Нальчике приговорил к одному году заключения военнослужащего-контрактника Омара Тохаева, признав его виновным в самовольном оставлении части.

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