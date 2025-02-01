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08:49, 1 февраля 2025

Контрактник осужден в Нальчике за уклонение от службы

Военный покидает часть. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к одному году заключения военнослужащего-контрактника Омара Тохаева, признав его виновным в самовольном оставлении части.

Согласно материалам дела, военнослужащий-контрактник Омар Тохаев 9 августа 2024 года не явился на службу в пункт отбора в Нальчике и проводил время по своему усмотрению в селе Нижний Чегем. 26 августа 2024 года он сам явился военный следственный отдел.

Во время следствия контрактник высказал сожаление о содеянном, суд приговорил его к одному году лишения свободы в колонии общего режима, сообщила пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Тохаев осужден по части 3.1 статьи 337 УК РФ "Самовольное оставление части или места службы" (предусматривает до семи лет заключения, – прим. "Кавказского узла"), сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Нальчикского гарнизонного военного суда.

Комментариев от представителей Омара Тохаева относительно версии следствия и приговора суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 23 января стало известно, что суд в Нальчике приговорил к пяти годам и шести месяцам заключения военнослужащего-контрактника Мурата Хапова, также признав его виновным в самовольном оставлении части.

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Автор: "Кавказский узел"

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