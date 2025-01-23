RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
07:11, 23 января 2025

Военнослужащий осужден в Нальчике за уклонение от службы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к пяти годам и шести месяцам заключения военнослужащего-контрактника Мурата Хапова, признав его виновным в самовольном оставлении части.

Согласно материалам дела, военнослужащий-контрактник Мурат Хапов 2 февраля 2024 года без уважительных причин самовольно покинул пункт дислокации воинской части и уехал по месту жительства. 8 июня 2024 года его разыскал сотрудник полиции.

На суде Хапов признал себя виновным и раскаялся. Нальчикский гарнизонный военный суд признал его виновным в самовольном оставлении части и приговорил к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Комментариев от представителей Мурата Хапова относительно версии следствия и приговора суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 3 января стало известно, что суд в Нальчике приговорил контрактника Руслана Хасанова к пяти годам лишения свободы условно, также признав его виновным в самовольном оставлении части.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Военнослужащий в зоне военной операции на Украине. Фото: Минобороны России https://z.mil.ru
04:27, 23 января 2025
Минимум 5700 военных с юга России официально признаны убитыми на Украине
Улица Катханова в Баксане и Назир Катханов. Коллаж "Кавказского узла". Скриншот фото из Telegram-канала правозащитного центра КБР от 16.11.24, https://t.me/zapravakbr/3108 Фото:commons.wikimedia.org
22:32, 22 января 2025
Реакция властей на просьбу об улице Катханова разочаровала активистов
Мужчина сидит за компьютером. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
05:50, 22 января 2025
Житель Кабардино-Балкарии осужден условно за призывы к экстремизму
Денис Гирин. Фото: https://www.instagram.com/_07_kbr/p/DFDrwiUN9KL/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
11:51, 21 января 2025
Комсомолец из Тырныауза столкнулся с обвинениями в пропаганде нацизма
Сотрудник силовых структур. Фото: http://nac.gov.ru/
01:45, 21 января 2025
За неделю с 13 по 19 января в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
16:19, 22 января 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Неразумные действия банка. Нальчане продолжают судиться за свои вклады
Фото
10:37, 21 января 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
В Госдуме предложили создать Фонд социальной справедливости
Фото
12:20, 20 января 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Не прошло и полгода. Нальчикский водоканал снова банкрот
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Блогеры
Фото
16:19, 22 января 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Неразумные действия банка. Нальчане продолжают судиться за свои вклады
Фото
10:37, 21 января 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
В Госдуме предложили создать Фонд социальной справедливости
Фото
12:20, 20 января 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Не прошло и полгода. Нальчикский водоканал снова банкрот
Фото
18:29, 16 января 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
8
Чем дальше, тем хуже... Некоторые школьники Баксана перестали ходить на занятия по религиозным соображениям
Фото
17:48, 15 января 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Билял Махов пообещал построить светлое будущее в отдельном колхозе
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Обрушение дома на улице Нариманова. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
22 января 2025, 15:00
Жильцы рухнувшего дома сочли недостаточной помощь ростовских властей

На месте происшествия. 8 мая 2024 г. Фото: https://vk.com/wall-74219800_2363504
22 января 2025, 10:28
Три жителя Дагестана осуждены за поджог дома Ахмеда Батлухского

Губад Ибадоглу. Кадр видео с YouTube-канала Pressklub TV от 01.08.23, https://www.youtube.com/watch?v=h-9COSMqz-w&t=36s
21 января 2025, 23:35
Защита Губада Ибадоглу заявила о нарушении его прав полицией

Мовсар Умаров. Кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=pVqepeX_DEw
21 января 2025, 20:06
Правозащитники сочли незаконным решение суда по делу Умарова

Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Показать больше