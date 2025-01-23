Военнослужащий осужден в Нальчике за уклонение от службы

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Суд в Нальчике приговорил к пяти годам и шести месяцам заключения военнослужащего-контрактника Мурата Хапова, признав его виновным в самовольном оставлении части.

Согласно материалам дела, военнослужащий-контрактник Мурат Хапов 2 февраля 2024 года без уважительных причин самовольно покинул пункт дислокации воинской части и уехал по месту жительства. 8 июня 2024 года его разыскал сотрудник полиции.

На суде Хапов признал себя виновным и раскаялся. Нальчикский гарнизонный военный суд признал его виновным в самовольном оставлении части и приговорил к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Комментариев от представителей Мурата Хапова относительно версии следствия и приговора суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 3 января стало известно, что суд в Нальчике приговорил контрактника Руслана Хасанова к пяти годам лишения свободы условно, также признав его виновным в самовольном оставлении части.

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