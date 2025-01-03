Суд в Нальчике приговорил контрактника к условному сроку за отсутствие в части

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Контрактник Руслан Хасанов приговорен военным судом в Нальчике к пяти годам условно за отсутствие в части. Суд счел возможным условное наказание с учетом намерения Хасанова отправиться в зону военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.

Нальчикский гарнизонный военный суд рассмотрел дело о самовольном оставлении части на срок более месяца (часть 5 статьи 337 УК РФ) против контрактника Руслана Хасанова.

По версии следствия и суда, Хасанов, с целью временно уклониться от прохождения военной службы, в период мобилизации 17 июля 2024 года не явился в часть. 23 сентября 2024 года Хасанов был обнаружен по месту жительства сотрудниками полиции.

Хасанов в суде признал вину. Смягчающими обстоятельствами гарнизонный суд признал то, что Руслан Хасанов воспитывался в многодетной семье, имеет двух малолетних детей, принимал участие в проведении контртеррористических операций на Северном Кавказе и в специальной военной операции, где неоднократно был ранен, награжден государственной наградой. Также суд учел, что брат подсудимого, убит в военной операции на Украине. Суд также принял во внимание "высказанное Хасановым в суде намерение убыть после постановления приговора в зону проведения специальной военной операции".

Суд приговорил Хасанова к пяти годам условно и испытательному сроку в два года и шесть месяцев, следует из сообщения на сайте суда.

Часть 5 статьи 337 УК РФ (Самовольное оставление части или места службы в период мобилизации на срок более 10 суток, но не более месяца) предусматривает до десяти лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также сообщал, что суд приговорил военнослужащего из Урванского района Казбека Боранова к двум годам колонии, признав его виновным в самовольном оставлении части.

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