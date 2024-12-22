Военный из Урванского района осужден за уклонение от службы

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Суд приговорил военнослужащего из Урванского района Казбека Боранова к двум годам колонии, признав его виновным в самовольном оставлении части.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.

Нальчикский гарнизонный военный суд признал военнослужащего Боранова виновным в уклонении от прохождения военной службы в период мобилизации (ч. 3.1 ст. 337 УК РФ) и приговорил его к двум годам колонии общего режима, сообщила пресс-служба суда.

Приговор был вынесен 18 декабря, отмечается в сообщении на странице суда во "Вконтакте". "Судом установлено, что Боранов без уважительных причин 3 октября 2024 г. в период мобилизации, не явился на службу в воинскую часть, дислоцированную в ст. Троицкой Сунженского района Республики Ингушетия. 28 октября 2024 г. Боранов добровольно прибыл в военный следственный отдел, а с 3 до 28 октября 2024 г. проводил время по своему усмотрению в с. Герменчик Урванского района Кабардино-Балкарской Республики и уклонялся от прохождения военной службы", - сообщил суд.

Обвиняемый в суде "высказал сожаление о содеянном", говорится в публикации.

Имя Боранова в сообщении суда не указано. Согласно карточке дела на сайте суда, подсудимым был Казбек Боранов. Дело поступило в суд 9 декабря, по нему состоялось единственное заседание, на котором и был вынесен приговор.

Часть 3.1 статьи 337 УК РФ (Самовольное оставление части или места службы в период мобилизации на срок более 10 суток, но не более месяца) предусматривает до семи лет лишения свободы.

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