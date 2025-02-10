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04:51, 10 февраля 2025

Российский турист погиб в Абхазии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Поиски Алексея Берестнева велись со 2 февраля, его тело найдено в Рицинском ущелье.

Берестнева искали со 2 февраля сотрудники МЧС Абхазии и Рицинского национального реликтового парка.

9 февраля его тело нашли в районе 35 километра Рицинского ущелья, пишет "Апсадгьыл-Инфо" со ссылкой на пресс-службу МЧС Абхазии.

По предварительным версии, турист мог сорваться со скалы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в сентябре прошлого года в Абхазии погиб Анзор Абухов из Нальчика, он сорвался с обрыва в районе села Верхняя Эшера.

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Автор: "Кавказский узел"

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