Турист из Нальчика погиб в Абхазии

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Анзор Абухов из Нальчика погиб, сорвавшись с обрыва в районе села Верхняя Эшера, сообщили абхазские спасатели.

В районе села Верхняя Эшера в Сухумском районе Абхазии погиб турист из России.

По данным МЧС Абхазии, 35-летний житель Нальчика Анзор Абухов, сорвавшись с обрыва, пишет 15 сентября РБК.

Инцидент произошел ночью около республиканской трассы. Мужчина погиб на месте падения, информирует ТАСС.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале апреля туристка из Краснодарского края упала со смотровой площадки на горе Мамзышха, она погибла от травм в больнице.

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