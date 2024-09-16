16 сентября 2024, 04:43
Турист из Нальчика погиб в Абхазии
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Анзор Абухов из Нальчика погиб, сорвавшись с обрыва в районе села Верхняя Эшера, сообщили абхазские спасатели.
В районе села Верхняя Эшера в Сухумском районе Абхазии погиб турист из России.
По данным МЧС Абхазии, 35-летний житель Нальчика Анзор Абухов, сорвавшись с обрыва, пишет 15 сентября РБК.
Инцидент произошел ночью около республиканской трассы. Мужчина погиб на месте падения, информирует ТАСС.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале апреля туристка из Краснодарского края упала со смотровой площадки на горе Мамзышха, она погибла от травм в больнице.
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Автор: "Кавказский узел"