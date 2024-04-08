Туристка из Краснодарского края погибла на отдыхе в Абхазии

08 апреля 2024, 01:54

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Со смотровой площадки на горе Мамзышха сорвалась туристка из Краснодарского края, она погибла от травм в больнице, сообщили абхазские спасатели.

Туристка из России погибла в Гагре 7 апреля.

По данным МЧС Абхазии, 40-летняя туристка сорвалась со смотровой площадки на горе Мамзышха, сообщает "Апсныпресс".

При падении женщина сильно пострадала, спасатели доставили ее в больницу, где она умерла, пишет "Интерфакс" со ссылкой на начальника поисково-спасательного отряда МЧС по Гагрскому району Давида Бганбу.

Погибшая - Инесса Поленко, приехавшая из Сочи. Она упала с боле чем 50-метровой высота на шоссе Убыхов, приводит подробности инцидента РБК.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале февраля из-за обрыва троса канатной дороги, ведущей к Гегскому водопаду в Рицинском реликтовом национальном парке, погиб турист из России.

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