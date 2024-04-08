08 апреля 2024, 01:54

Туристка из Краснодарского края погибла на отдыхе в Абхазии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Со смотровой площадки на горе Мамзышха сорвалась туристка из Краснодарского края, она погибла от травм в больнице, сообщили абхазские спасатели.

Туристка из России погибла в Гагре 7 апреля.

По данным МЧС Абхазии, 40-летняя туристка сорвалась со смотровой площадки на горе Мамзышха, сообщает "Апсныпресс".

При падении женщина сильно пострадала, спасатели доставили ее в больницу, где она умерла, пишет "Интерфакс" со ссылкой на начальника поисково-спасательного отряда МЧС по Гагрскому району Давида Бганбу.

Погибшая - Инесса Поленко, приехавшая из Сочи. Она упала с боле чем 50-метровой высота на шоссе Убыхов, приводит подробности инцидента РБК.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале февраля из-за обрыва троса канатной дороги, ведущей к Гегскому водопаду в Рицинском реликтовом национальном парке, погиб турист из России.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Тело российского туриста найдено близ Гагры", "Пострадавшие в Абхазии туристы пожаловались на угрозы", "Поиски российского туриста возобновлены в Абхазии".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

08 апреля 2024, 02:53

08 апреля 2024, 00:55

07 апреля 2024, 23:56

  • Армения отвергла обвинение в обстрелах

    Подразделения армии Армении не обстреливали азербайджанские позиции на границе с Нахичеванью, заявило военное ведомство в Ереване в ответ на заявление Минобороны Азербайджана.

07 апреля 2024, 22:57

07 апреля 2024, 21:58

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи