04 февраля 2024, 05:52
Турист из России погиб во время отдыха в Абхазии
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Из-за обрыва троса канатной дороги, ведущей к Гегскому водопаду в Рицинском реликтовом национальном парке, погиб турист из России, сообщили спасатели.
В Абхазии погиб турист из Оренбургской области Сергей Бухарин.
По данным местного министерства по чрезвычайным ситуациям, мужчина катался на канатной дороге в Гагрском районе и сорвался. Это произошло 3 февраля, пишет "Апсныпресс".
Инцидент произошел близ дороги, ведущей к Гегскому водопаду, в Бзыбском ущелье. Погибшему было 28 лет. По словам руководителя пресс-службы МЧС Абхазии Романа Лабия, он упал на скалу, получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер на месте, сообщает "Интерфакс".
Директор Рицинского реликтового национального парка, где произошел инцидент, сообщил, что руководство берет на себя все вопросы, связанные с транспортировкой тела погибшего на родину. Адамыр Багателия также рассказал, что погибший приехал в Абхазию из Сочи, перешел границу и вместе с другими туристами арендовал два джипа, чтобы подняться на Гегский водопад, информирует ТАСС.
Багателия также отметил, что пока неизвестно, из-за чего турист упал в канатной дороги, это должны установить следователи. Первичный материал с места трагедии собран и передан в прокуратуру, приводит издание слова представителя прокуратуры Беслана Пкина.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в июне прошлого года во время камнепада в Бзыпском ущелье погиб турист из России.
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"Тело российского туриста найдено близ Гагры", "Пострадавшие в Абхазии туристы пожаловались на угрозы", "Поиски российского туриста возобновлены в Абхазии".
Автор: "Кавказский узел"
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