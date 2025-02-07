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04:27, 7 февраля 2025

Военный из Волгоградской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Михаил Изилянов, убитый на Украине, похоронен в Новоаннинском районе. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми не менее 1098 бойцов из Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", к 6 февраля власти официально признали убитыми на Украине как минимум 2809 военнослужащих из СКФО и 2992 из ЮФО, в том числе 1097 бойцов из Волгоградской области. 

Имя убитого на Украине военного из Волгоградской области назвал глава  Новоаннинского района Николай Моисеев, публикуя сообщение о его похоронах. 

По информации чиновника, Михаил Изилянов в 2004 году отслужил срочную службу, а в феврале 2024 года заключил контракт с Минобороны. Служил в штурмовой роте мотострелкового батальона, был убит в апреле 2024 года, похоронен 6 февраля, следует из публикации в Telegram-канале главы муниципалитета. 

Моисеев отметил, что у убитого остались “гражданская жена и трое детей”. Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1098 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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