Военный из Волгоградской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Михаил Изилянов, убитый на Украине, похоронен в Новоаннинском районе. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми не менее 1098 бойцов из Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", к 6 февраля власти официально признали убитыми на Украине как минимум 2809 военнослужащих из СКФО и 2992 из ЮФО, в том числе 1097 бойцов из Волгоградской области.

Имя убитого на Украине военного из Волгоградской области назвал глава Новоаннинского района Николай Моисеев, публикуя сообщение о его похоронах.

По информации чиновника, Михаил Изилянов в 2004 году отслужил срочную службу, а в феврале 2024 года заключил контракт с Минобороны. Служил в штурмовой роте мотострелкового батальона, был убит в апреле 2024 года, похоронен 6 февраля, следует из публикации в Telegram-канале главы муниципалитета.

Моисеев отметил, что у убитого остались “гражданская жена и трое детей”. Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1098 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.