Волгоградец оштрафован по статье о дискредитации военных

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Суд в Волгограде оштрафовал 33-летнего местного жителя Александра Гуреева, усмотрев в его комментарии дискредитацию армии.

Как информировал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию армии была введена 4 марта 2022 года. После этого жителей России, в том числе Волгоградской области, начали преследовать по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным делом.

Административное дело Александра Гуреева рассматривал Краснооктябрьский районный суда Волгограда, о его результатах отчиталась пресс-служба суда.

Протокол на Гуреева составили из-за его комментария «ВКонтакте», обнаруженного в октябре 2024 года оперативником областного Погрануправления ФСБ. В этом комментарии силовики, а впоследствии и суд, усмотрели “дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан”, следует из публикации в Telegram-канале суда от 5 февраля.

Суд счел, что Гуреев “совершил публичные действия, направленные на подрыв доверия к проводимой специальной военной операции”. Мужчина полностью признал вину и выразил раскаяние, поэтому суд ограничился минимальным штрафом, который предусматривает статья - 30 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу, отметила пресс-служба суда.

"Кавказский узел" также писал, что ранее суд оштрафовал жителя Волгограда Виктора Фемелиди за комментарий на YouTube-канале одного из украинских СМИ.

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