Волгоградец оштрафован за дискредитацию армии

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Суд оштрафовал на 15 тысяч рублей жителя Волгограда Виктора Фемелиди, признав его виновным в дискредитации военных.

По версии следствия, житель Центрального района Волгограда Виктор Фемелиди зашел на YouTube-канал одного из украинских СМИ и под видео оставил комментарий, в котором негативно высказался в адрес вооруженных сил России, а также обвинил их в нарушении прав человека. Комментарий обнаружили силовики и завели на волгоградца дело.

На суде Фемелиди признал свою вину и раскаялся. Суд признал его виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил РФ" и оштрафовал на 15 тысяч рублей, сказано в карточке дела, опубликованной на сайте Центрального районного суда Волгограда.

Комментариев от Виктора Фемелиди или его представителей относительно версии следствия и постановления суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 1 января стало известно, что суд оштрафовал жителя Иловлинского района Михаила Булатова, также признав его виновным в дискредитации военных.

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