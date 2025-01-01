Волгоградец оштрафован за дискредитацию армии

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Суд оштрафовал жителя Иловлинского района Михаила Булатова, признав его виновным в дискредитации военных.

Как информировал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе Волгоградской области, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Сотрудники правоохранительных органов составили протокол о дискредитации армии на жителя Иловлинского района Михаила Булатова и направили материалы дела в суд.

Иловлинский районный суд признал Булатова виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России" и оштрафовал его, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте суда. Сумма штрафа не указана.

Комментариев от представителей Михаила Булатова относительно решения суда и версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 7 июня 2024 года стало известно, что суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя Городищенского района Евгения Омельченко, посчитав дискредитацией военных пацифистскую запись в соцсети.

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