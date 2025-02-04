Комментарий в соцсети привел владикавказца к штрафу

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Суд во Владикавказе оштрафовал на 50 тысяч рублей Артура Макоева, признав, что оставленный им в соцсети комментарий дискредитировал армию.

Как информировал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию армии была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе Северной Осетии, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

По версии следствия, житель Владикавказа Артур Макоев в одном из местных пабликов в соцсети Instagram* оставил комментарий, в котором содержалась критика в адрес военных. Комментарий во время мониторинга соцсетей обнаружили силовики и составили на Макоева протокол, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Владикавказского городского суда.

Подробностей по делу в карточке дела не приведено.

Суд признал Артура Макоева виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России" и оштрафовал его на 50 тысяч рублей.

Комментариев от Артура Макоева или его представителей относительно версии следствия и приговора суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 5 декабря 2024 года стало известно, что 57-летний житель Северной Осетии Андрей Коломиец также был оштрафован на 50 тысяч рублей за негативные высказывания о военных.

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